Le général américain Milley insiste sur le fait que l’armée est «apolitique» alors qu’il esquive les questions sur la «rage blanche» et les commentaires critiques sur la théorie raciale

Le général de l’armée américaine Mark Milley a esquivé les questions sur ses commentaires passés sur des sujets politiquement polarisants comme la « rage blanche » et la théorie critique de la race (CRT), mais il voulait clarifier une chose : l’armée américaine est « apolitique ».

S’exprimant lors d’un point de presse du Pentagone mercredi, Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a refusé lorsqu’on lui a demandé d’élaborer sur son témoignage au Congrès le mois dernier reliant l’émeute du Capitole américain à « rage blanche » et défendre l’enseignement militaire du CRT.

« Je ne vais pas aborder spécifiquement la rage blanche ou la rage noire ou la rage asiatique ou la rage irlandaise ou la rage anglaise ou la rage allemande ou toute autre rage », Milley a déclaré aux journalistes. « Les événements du 6 janvier ont eu lieu. Tout cela va être réglé. » Il a ajouté qu’il est important pour les militaires de comprendre non seulement les sociétés étrangères, « Mais nous devons aussi comprendre notre propre société, comprendre les soldats, les marins, les aviateurs, les Marines et la société dont ils viennent. »

Interrogé à nouveau sur son utilisation du terme » rage blanche « Milley a dit « Je ne vais pas en discuter maintenant. Je pense que c’est un sujet très compliqué, et nous n’avons pas le temps d’entrer dans les nuances tout de suite. Je peux le faire plus tard. Je serai heureux de le faire plus tard.





Cependant, Milley a proposé la phrase lors de son témoignage devant le House Armed Services Committee au sujet de la violation du Capitole, en disant: « Je veux comprendre la rage blanche, et je suis blanc. Qu’est-ce qui a poussé des milliers de personnes à attaquer ce bâtiment et à tenter de renverser la constitution des États-Unis d’Amérique ? »

Il s’est également hérissé aux suggestions de certains membres du Congrès selon lesquelles les chefs militaires sont « réveillé » et a défendu un séminaire de West Point sur le CRT, affirmant qu’il est extrêmement important que les dirigeants soient « ouvert d’esprit et largement lu. »

Milley a également esquivé une question sur les reportages des médias la semaine dernière sur un nouveau livre alléguant qu’il avait fait des plans avec d’autres responsables militaires l’automne dernier pour empêcher le président Donald Trump de tenter un « coup » s’il perdait les élections de novembre.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’intérêt pour tous ces livres qui sont là et qui me citent et beaucoup d’autres, etc. » il a dit. « Je ne vais pas commenter ce qu’il y a dans aucun de ces livres. » Il a ajouté qu’il avait toujours fourni ses meilleurs conseils militaires, quel que soit le président, et que le Pentagone avait « maintenu la tradition d’une armée apolitique ».

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a défendu Milley, insistant sur le fait qu’il « n’a pas d’os politique dans son corps. »





