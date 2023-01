Le général américain Michael Minihan prévient qu’une guerre avec la Chine est possible en 2025

Le général Michael A. Minihan, qui, en tant que chef de l’Air Mobility Command, supervise la flotte d’avions de transport et de ravitaillement du service, a averti le personnel d’accélérer ses préparatifs pour un conflit potentiel, citant les aspirations du président chinois Xi Jinping et la possibilité que les Américains ne paieront pas. attention jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

La Chine pourrait être en guerre avec les États-Unis dans deux ans, a prédit un haut général de l’armée de l’air dans une note explosive et inhabituelle aux troupes sous son commandement, affirmant un délai nettement plus court avant un conflit potentiel que tout autre haut responsable de la défense américaine à ce jour.

“J’espère que je me trompe”, a écrit Minihan. «Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025. Xi a obtenu son troisième mandat et a établi son conseil de guerre en octobre 2022. Les élections présidentielles de Taiwan auront lieu en 2024 et offriront une raison à Xi. Les élections présidentielles aux États-Unis auront lieu en 2024 et offriront à Xi une Amérique distraite. L’équipe, la raison et l’opportunité de Xi sont toutes alignées pour 2025. »