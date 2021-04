Un chef militaire américain a mis en garde contre le risque d’une invasion russe de l’Ukraine dans les semaines à venir, alors que Vladimir Poutine continue de renforcer les troupes, l’artillerie et les chars à la frontière.

Il existe un «risque faible à moyen» que Poutine franchisse la prochaine étape et envahisse l’Ukraine dans les prochaines semaines, a averti le chef des forces américaines en Europe, le général Tod Wolters.

Des militaires ukrainiens ont participé à des exercices d'entraînement militaire

Il témoignait devant le Comité des services armés du Sénat à Washington lorsqu’il a été interrogé sur le risque d’invasion pendant cette période.

Le général a insisté sur le fait que les chances étaient «faibles à moyennes», ajoutant que cela dépendrait d’un certain nombre de facteurs mais, sur la base de la trajectoire actuelle et de la disposition des forces russes, cette probabilité commencerait à «diminuer».

Le Pentagone a refusé de détailler son évaluation de la taille et de la composition de ces troupes, renvoyant les journalistes à Moscou.

Mais la Maison Blanche a révélé que la Russie avait plus de troupes à la frontière orientale de l’Ukraine qu’à tout moment depuis 2014, lorsqu’elle a annexé la Crimée et soutenu les saisies de territoires séparatistes.

Interrogé par un législateur pour estimer les chances d’une invasion dans les prochaines semaines, le général Wolters a déclaré: «Faible à moyenne».

Pressé d’expliquer si ce risque changerait après cette période, Wolters a gardé ses cartes à portée de main, en disant: «La réponse est que cela dépend.»

«Et je devrais prendre chaque seconde de la journée à partir de ce point jusqu’à demain pour vous donner une réponse différente», dit-il.

Si la trajectoire actuelle restait la même, cependant, Wolters a estimé que le risque d’invasion pourrait diminuer.

« Mon sentiment est, avec la tendance que je vois en ce moment, que la probabilité d’un événement commencera à diminuer », a-t-il déclaré.

L’Ukraine et la Russie ont échangé le blâme sur une flambée de violence dans le conflit dans l’est de l’Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont combattu les forces soutenues par la Russie dans un conflit qui, selon Kiev, a tué 14000 personnes depuis 2014.

Les tensions s’intensifient alors que Poutine avait auparavant empêché tous les navires de guerre étrangers d’entrer dans les eaux du détroit de Kertch après que le président américain Joe Biden ait envoyé deux cuirassés de la marine dans la région, mais les avait annulés.

Poutine a interdit aux navires de guerre étrangers le détroit de Kertch, bloquant l'accès à l'Ukraine

En Ukraine, des militaires ont effectué des exercices militaires

Le Kremlin avait auparavant averti les navires de guerre américains de rester à l’écart de la Crimée «pour leur propre bien», qualifiant leur déploiement en mer Noire de provocation destinée à mettre les nerfs russes à l’épreuve.

Les responsables de la Maison Blanche ont décidé de ne pas envoyer les navires pour éviter d’aggraver inutilement la situation avec la Russie au-dessus de l’Ukraine, a déclaré un responsable américain de la défense. Politico.

Kiev avait précédemment accusé Moscou de menacer «ouvertement» l’Ukraine de «destruction» en stationnant 80 000 soldats le long de sa frontière orientale – avec des milliers d’autres arrivant chaque jour – alors qu’il appelait les alliés occidentaux à intervenir.

Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères du pays, a mis en garde contre «des conséquences très douloureuses» si Poutine envahissait, affirmant que «les mots ne suffisent pas» et que les alliés devraient fournir un soutien pratique.

Il s’est exprimé à la suite d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie – alliés de l’OTAN dans la région – en déclarant que «nous quatre condamnons l’aggravation de la situation par la Russie».

«Le monde est du côté de l’Ukraine et du droit international, et c’est l’un des éléments pour empêcher la Russie de prendre des mesures imprudentes», a-t-il ajouté.

Le dirigeant russe aurait maintenant déplacé des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière avec l’Ukraine, ce qui a provoqué un appel téléphonique du président Biden pour dire au dirigeant russe de se retirer.

L’expert Dr Jade McGlynn, directeur de la recherche à la Henry Jackson Society, a déclaré au Sun Online que Poutine menace d’envahir l’Ukraine alors qu’il cherche à réaffirmer le statut de «superpuissance» de la Russie.





Le Dr McGlynn insiste sur le fait que l’accumulation de troupes et d’armes dans l’est de l’Ukraine est une «démonstration» de Poutine et doute que l’homme fort russe risquerait un conflit à grande échelle.

Elle a déclaré: «Poutine préfère manipuler et tromper plutôt que de se lancer dans une guerre totale.

«La guerre est un gros risque. Il s’agit plus de montrer. Et montrer à Biden « que vous ne pouvez pas entrer et essayer de parler à la Russie et essayer de la remettre à sa place parce que la Russie est une puissance mondiale. »