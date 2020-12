L’OTAN considère toujours la Russie comme sa plus grande menace car elle a pratiquement du mal à trouver tout autre danger proche de l’Europe qu’elle pourrait efficacement contrer, ont apparemment admis un général allemand et le chef d’état-major de l’armée américaine pour l’Europe.

Le général de la Bundeswehr Jared Sembritzki, le quatrième Allemand à occuper le poste de chef d’état-major de l’armée américaine en Europe (officiellement appelée « l’armée américaine en Europe et en Afrique » depuis octobre), a de nouveau blâmé la Russie et ses « comportement agressif » pour ce qu’il a appelé l’instabilité en Europe de l’Est lors d’un entretien avec le journal allemand FAZ.

Aussi sur rt.com Qui provoque qui? L’US Navy déclare que la Russie « menace la paix » alors que Moscou active un système conçu pour repérer les INVASIONS NAVALES

Pourtant, tout en citant l’unification de la Crimée avec la Russie « facteur décisif » d’instabilité sur le continent et répétant de vieux mantras sur la modernisation militaire de Moscou comme raison pour l’OTAN d’intensifier ses efforts sur le flanc oriental, Sembritzki semblait pratiquement admettre que présenter la Russie comme une menace est presque la seule chose qui aiderait l’Alliance à rester pertinent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait la Russie comme le «La plus grande menace», le général répondit: « absolument, » seulement pour ajouter ça «Le terrorisme islamiste est peut-être ressenti comme un plus grand danger pour l’individu» mais «Il est difficile pour nous, militaires, de le contrer.»

Sembritzki, qui a pris le poste de chef d’état-major de l’armée américaine pour l’Europe en mai, a également déclaré que la Chine – une autre nation de plus en plus décrite par Washington comme un adversaire mondial ces derniers temps – est «Fondamentalement trop loin d’un point de vue militaire conventionnel.«

Aussi sur rt.com Le chef de la défense britannique dit qu’il veut battre la Russie et la Chine « à leur propre jeu » en se concentrant sur « l’escalade cybernétique » en dessous du seuil de guerre

Sa déclaration intervient moins d’une semaine après le nom du nouveau document stratégique de l’US Navy «De plus en plus agressif» La Russie comme l’un des «Menaces les plus importantes pour cette ère de paix mondiale.» La Chine est la deuxième menace de ce genre dans le document américain.

Le chef de l’état-major britannique de la défense, Nick Carter, a également averti la semaine dernière que les navires russes seraient sur le point de frapper les eaux territoriales du Royaume-Uni avant de dévoiler sa nouvelle stratégie pour contrer les avancées de Moscou qui semblait être étonnamment similaire à la politique de dissuasion des États-Unis et de ses États-Unis. alliés employés contre l’URSS à l’époque de la guerre froide.

Moscou, à son tour, a souligné l’activité accrue de l’OTAN en mer Noire – juste à la porte de la Russie – ajoutant que la Russie diminue constamment ses dépenses militaires alors que les dépenses des membres de l’OTAN ne font qu’augmenter.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!