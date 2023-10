Le général à la retraite Petraeus donne un avis cinglant sur la sortie de l’Afghanistan mais soutient la réponse de Biden en Ukraine

La gestion par le président Biden du retrait de l’Afghanistan était fondamentalement erronée, mais sa gestion de l’Ukraine jusqu’à présent a été « très impressionnante », selon l’ancien directeur de la CIA et général quatre étoiles à la retraite David Petraeus.

« J’ai dit que je craignais que nous en venions à regretter notre décision de nous retirer, aussi imparfaite que soit la situation, aussi frustrante, exaspérante, aussi nombreuses que soient les lacunes de nos homologues afghans », a déclaré Petraeus à Fox News Digital dans une interview via Zoom.

« Je pensais que cette situation s’avérerait probablement meilleure que ce qui allait probablement suivre, et je crains que ce soit exact », a-t-il déclaré, reprochant à Biden d’avoir décidé de poursuivre « l’accord très imparfait » de l’ancien président Trump avec les talibans.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul – et du pays dans son ensemble – après que le président Biden a ordonné un retrait précipité des forces militaires américaines d’Afghanistan qui a pris fin le 30 août 2021.

Biden a maintenu son plan visant à achever un retrait militaire après que Trump ait accepté les conditions dans le cadre d’un accord de paix avec les talibans.

Le paysage de la sécurité internationale est depuis devenu de plus en plus instable, principalement avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a commencé environ six mois après le départ des États-Unis d’Afghanistan et la récente attaque terroriste du Hamas contre Israël.

Le nouveau livre de Petraeus, «Conflit : l’évolution de la guerre de 1945 à l’Ukraine, » qui a été publié mardi, définit quatre tâches que tout dirigeant – qu’il soit issu d’un milieu militaire ou politique – doit accomplir pour garantir l’efficacité et le succès stratégiques, en résumé : comprendre les grandes idées ; les communiquer clairement ; travailler » sans relâche » pour les mettre en œuvre ; et les affiner, les adapter et les augmenter.

Dans une « évaluation » cinglante de la campagne en Afghanistan qui a duré 20 ans, Petraeus a écrit que « le conflit aurait pu être géré s’il n’avait pas été entièrement résolu, et l’Afghanistan n’avait pas besoin de tomber ».

« En se retirant complètement du pays, les États-Unis ont érodé les fondations sur lesquelles reposait le [Afghan National Security Forces] « Ils se sont reposés et ont également renoncé à toute influence qu’ils auraient pu avoir dans les négociations avec les talibans », a-t-il conclu, ajoutant que les États-Unis n’ont mis fin à leur « guerre éternelle » qu’en « perdant le conflit ».

Le retrait total a transformé le pays en « un refuge pour les extrémistes » et a condamné les quelque 40 millions de personnes vivant en Afghanistan à « un avenir de répression, de privation, d’opportunités sévèrement limitées et, très probablement, de violence continue ».

« Je sentais qu’il y avait une alternative », a-t-il expliqué dans son entretien. « Je pensais que nous aurions dû le prendre. Nous ne l’avons pas fait. »

Cette alternative, qui aurait été défendue par un certain nombre de généraux américains à l’époque, aurait vu les États-Unis maintenir une force de 2 500 à 3 500 soldats sur le terrain pour soutenir les forces de sécurité nationales afghanes et garantir que les talibans ne tentent pas ce genre de manœuvre. insurrection qu’il a exécutée lorsque les États-Unis ont quitté le pays.

Les États-Unis disposaient alors d’environ 13 000 soldats en Afghanistan et l’accord comprenait une feuille de route pour l’avenir du pays, qui liait le retrait aux promesses des talibans d’aider à lutter contre le terrorisme en Afghanistan.

Des chefs militaires, dont le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, et le général Kenneth McKenzie, alors chef du Commandement central américain, ont témoigné par la suite qu’ils avaient conseillé à Biden de maintenir un système opérationnel. force de 2 500 soldats américains en Afghanistan à la base aérienne de Bagram après le départ du reste des forces.

Petraeus, lors de son entretien, a imputé la faute à « chaque administration » qui a supervisé l’occupation initiale et la mission en cours en Afghanistan, affirmant que la stratégie américaine « n’a jamais eu de cohérence », tant entre les administrations qu’au sein de chaque administration.

« Une fois que nous avons éliminé ce sanctuaire, même si Oussama ben Laden s’enfuit pendant encore dix ans… [we] « Il s’est ensuite très vite concentré sur l’Irak et n’a jamais vraiment obtenu les bons résultats en Afghanistan jusqu’à environ neuf ans plus tard », a expliqué Petraeus.

« Je parle des bonnes grandes idées, de la bonne stratégie pour l’Afghanistan, du bon niveau de ressources, de la bonne préparation des dirigeants et des forces, du bon nombre de diplomates, d’espions, d’agents de développement et autres, de la bonne architecture organisationnelle ». il a continué. « Et ce n’est pas anodin quand vous avez plusieurs lignes de commandement – une vers l’OTAN, une vers les Etats-Unis, d’autres qui impliquent des opérations spéciales et des forces d’unités de missions spéciales. »

Les États-Unis n’auront pas atteint les « bonnes » idées avant 2010 environ, ce qui, selon Petraeus, s’est produit « par coïncidence » lorsqu’il a pris le commandement des opérations en tant que commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité, mais il a largement crédité son prédécesseur, le général Stanley McChrystal, pour cette initiative. « la part du lion » pour avoir lancé la force sur « le bon chemin ».

Cependant, Petraeus a ensuite salué la réponse américaine à l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, soulignant un leadership « très impressionnant », une aide « substantielle » et un soutien à « une démocratie sœur » dans une crise qui est aussi « le bien contre le mal ». peut éventuellement obtenir. »

« Nous devons garder à l’esprit que tout cela est lié », a souligné Petraeus auprès de Fox News Digital. « Si vous essayez de garantir que les éléments de dissuasion soient solides dans une partie du monde, vous devez reconnaître que ce que vous faites dans une autre partie peut en réalité avoir un effet sur cette région. »

« Je pense qu’il est crucial de continuer à soutenir l’Ukraine », a-t-il déclaré, ajoutant que « juste dans un meilleur retour sur investissement pour pouvoir fournir 44 milliards de dollars à l’Ukraine et voir cela avec le montant similaire de nos alliés et partenaires européens et voir la flotte de chars russes dégradée de plus de 60 %, c’est une réussite assez considérable de la part de nos partenaires ukrainiens. »