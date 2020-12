Le général de l’armée de l’époque Lloyd Austin III se prépare à témoigner devant le Comité des services armés du Sénat lors d’une audience le 16 septembre 2015, à Washington, DC. | Chip Somodevilla / Getty Images

Il pourrait faire face à une certaine résistance à sa gestion de la lutte contre l’Etat islamique.

Le président élu Joe Biden aurait choisi le général de l’armée à la retraite Lloyd Austin comme secrétaire à la défense, ce qui en fait le premier Noir et le troisième officier militaire à la retraite à être nommé pour le poste.

La nouvelle a d’abord été rapportée par Politico, puis confirmée par CNN, le Wall Street Journal et le New York Times.

La nomination d’Austin est un peu une surprise. Pendant des mois, on s’attendait à ce que Michèle Flournoy, une ancienne haut fonctionnaire du Pentagone, soit la candidate de Biden, faisant d’elle la première femme à diriger le département de la Défense. Mais elle s’est heurtée à la résistance ces derniers jours de la part de certains groupes progressistes perturbés par son soutien passé à la guerre en Afghanistan et ses liens avec l’industrie de la défense; au même moment, les membres du Congressional Black Caucus ont commencé à pousser Biden à choisir un secrétaire à la Défense noire.

Cela a aidé Austin à obtenir le signe de la tête, d’autant plus que Biden cherche à former un Cabinet plus diversifié qui «ressemble à l’Amérique».

Il n’y a aucun doute sur les références militaires d’Austin. Commençant sa carrière dans l’armée en 1975 en tant que sous-lieutenant, il est devenu un général quatre étoiles et le commandant du Commandement central américain – l’organisation militaire américaine qui supervise les opérations au Moyen-Orient – en 2013. C’est dans ce rôle qu’il a gagné notoriété pour être «un général invisible» qui a évité les feux de la rampe et la presse alors qu’il aidait à mener le combat militaire américain contre l’EI.

Il a parfois attiré l’attention pour de mauvaises raisons. En septembre 2015, Austin a déclaré au Comité des services armés du Sénat que seuls «quatre ou cinq» des 54 rebelles formés par les États-Unis en Syrie étaient toujours sur le terrain pour combattre le groupe terroriste. À ce moment-là, 42 millions de dollars avaient été consacrés au programme de formation de 500 millions de dollars qui avait débuté en avril.

À sa retraite en 2016, cependant, le secrétaire à la Défense de l’époque, Ash Carter, a qualifié Austin de «soldat de soldat», et le président de l’époque Barack Obama a déclaré qu’il «s’était appuyé sur son jugement avisé et son leadership inébranlable».

Cependant, confirmer Austin ne sera pas un processus simple. Comme l’ancien secrétaire à la Défense Jim Mattis, Austin aura besoin d’une renonciation du Congrès pour devenir secrétaire à la Défense, car la loi actuelle ne permet pas que le rôle soit rempli par quelqu’un qui a servi en uniforme en service actif au cours des sept dernières années. Le sénateur Jack Reed (D-RI), le plus haut démocrate du Comité des services armés du Sénat, a déclaré qu’il s’opposerait à une dérogation pour un officier récemment retraité.

En outre, Austin est membre du conseil d’administration de Raytheon Technologies, un important sous-traitant américain de la défense – un poste qui ne manquera pas de troubler certains progressistes.

Pourtant, avec cette nomination, Biden a placé le «général invisible» sous les projecteurs – et il reste à voir comment il y parvient.