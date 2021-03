Les résultats auront d’énormes implications pour les études passées et futures impliquant des échantillons de cerveau. Jusqu’à présent, les scientifiques qui utilisaient des tissus cérébraux humains pour rechercher de nouveaux traitements et des remèdes potentiels pour des troubles neurologiques tels que l’autisme et la maladie d’Alzheimer ne prenaient pas en compte l’activité cellulaire post-mortem. En d’autres termes, les recherches futures dans ces domaines devraient être plus précises.

