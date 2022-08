Le gendre du chef d’Al-Qaïda assassiné, Ayman Al-Zawahiri, surnommé “directeur général de la terreur”, devrait prendre le contrôle du groupe

LE gendre du chef d’Al-Qaïda assassiné Ayman Al-Zawahiri est pressenti pour reprendre le groupe terroriste.

Abdal-Rahman al-Maghrebi, qui est le “directeur général” de l’organisation en Afghanistan et au Pakistan depuis 2012, est un successeur possible à la tête du groupe terroriste après la mort d’Al-Zawahiri lors d’une frappe de drone américain.

Abdal-Rahman al-Maghrebi a une prime de 7 millions de dollars sur sa tête Crédit : Récompenses pour la justice

Al-Zawahiri (à droite) a succédé à Ben Laden en 2011 (à gauche) Crédit : Getty

Al-Zawahri a été tué dans une frappe de drone le 31 juillet Crédit : AP

Le Marocain de souche a occupé un certain nombre de postes de direction au sein d’Al-Qaïda et a été décrit par le département d’État américain comme le “directeur de longue date” de l’aile médiatique d’Al-Qaïda, Al Sahab.

Il a quitté le Maroc en 1996 pour étudier la programmation de logiciels à Cologne, en Allemagne, avant de partir s’entraîner au camp d’al-Faruq en Afghanistan où il a été sélectionné pour diriger Al Sahab.

Le dirigeant basé en Iran, également connu sous le nom de Muhammad Abbatay, a une prime de 7 millions de dollars sur sa tête.

Le rapport de l’ONU du mois dernier l’incluait parmi ceux qui pourraient être les prochains à succéder à Al-Zawahiri à la tête d’Al-Qaïda.

Une autre possibilité est le commandant en second d’Al-Zawahiri, Saif al Adel, 62 ans.

C’est un dirigeant et vétéran de longue date d’Al-Qaïda qui aurait également planifié les attentats à la bombe contre l’ambassade en 1998.

Al Adel – un ancien colonel de l’armée égyptienne et expert en explosifs qui s’était autrefois réfugié en Iran aux côtés d’autres djihadistes clés – serait désormais également en Afghanistan.

L’ancien général militaire a déjà été décrit comme un stratège “brillant et impitoyable”.

D’autres successeurs possibles sont Yazid Mebrak, l’émir d’Al-Qaïda en Afrique du Nord.

Le natif algérien, également connu sous le nom d’Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi et d’Abou Obeida Youssef al-Annabi, a une prime de 7 millions de dollars sur sa tête.

Un autre qui pourrait être le suivant est Ahmed Diriye, chef de Shabaab, la branche est-africaine du groupe terroriste.

Diriye, qui a également utilisé les pseudonymes Ahmed Umar et Abu Ubaidah, a occupé divers postes au sein d’al-Shabaab, notamment son prédécesseur Ahmed Abdi Godane, conseiller principal.

La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans a fourni de nouvelles opportunités à Al-Qaïda et à d’autres groupes terroristes islamistes de se développer et de se regrouper, alors qu’ils préparent de nouvelles attaques contre l’Occident, rapporte le Long War Journal.

Saif al Adel est également possible d’être le prochain sur la liste Crédit : AFP

Yazid Moubarak est l’émir du groupe en Afrique du Nord, Crédit : Récompenses de justice

Ahmed Diriye, est le chef d’Al-Shabaab Crédit : Récompenses pour la justice

Cela survient après que l’administration de Biden a annoncé hier la mort d’Al-Zawahiri par deux missiles hellfire lors d’une frappe à Kaboul le 31 juillet.

On pense qu’Al-Zawahiri, également connu sous le nom de “The Doctor” ou “Doctor Death”, était à l’origine des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya et figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

Le chef d’Al-Qaïda, qui a succédé à Oussama ben Laden après son assassinat en 2011, avait une prime de 25 millions de dollars sur sa tête.

Un haut responsable de Biden a déclaré dans un État que le terroriste avait été tué ce week-end lors d’une “opération antiterroriste contre une cible importante d’Al-Qaïda en Afghanistan”.

Ils ont ajouté que “l’opération a été un succès et qu’il n’y a pas eu de victimes civiles”.

Le président Biden a confirmé la mort d’Al-Zawahiri dans un discours prononcé à la Maison Blanche lundi soir, heure de l’Est.

Il a dit qu’il avait donné son approbation pour la “frappe de précision” qui a tué le terroriste d’origine égyptienne.

Biden a déclaré: “Depuis que les États-Unis ont rendu justice à Ben Laden il y a 11 ans, Zawahiri est un chef d’Al-Qaïda.

“Depuis sa clandestinité, il a coordonné les branches d’Al-Qaïda et partout dans le monde, y compris en fixant des priorités pour fournir des conseils opérationnels et en appelant et en inspirant des attaques contre des cibles américaines.”

Il a ajouté: “Maintenant, justice a été rendue et ce chef terroriste n’est plus.”

Biden a ajouté qu’Al-Zawahiri “était profondément impliqué dans la planification du 11 septembre”, le décrivant comme “le cerveau derrière les attaques contre les Américains, y compris le bombardement de l’USS Cole en 2000 pour tuer 17 marins américains et en blesser des dizaines d’autres”. .

Le président américain a ajouté que le meurtre d’Al-Zawahiri mettra un terme aux familles des victimes des attentats terroristes de 2001.

“Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront”, a-t-il poursuivi.

Al-Zawahiri a succédé à Ben Laden en juin 2011, un mois après que le chef terroriste a été abattu par les forces américaines dans son enceinte à Abbottabad, au Pakistan.

Sa dernière apparition publique remonte à l’année dernière dans une vidéo malade à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, à la suite d’informations selon lesquelles il serait décédé en 2020.

Le président américain a confirmé la mort du chef du groupe Crédit : AP