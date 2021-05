Le gendre de Mama June supplie son ex Sugar Bear pour un emploi après avoir appris que Pumpkin attend un deuxième enfant dans un nouveau clip

Le gendre de MAMA June a supplié l’ex-star de télé-réalité Sugar Bear pour un EMPLOI.

Josh Efird a ravalé sa fierté après avoir appris que sa femme Pumpkin attendait leur deuxième enfant dans un nouveau clip pour Mama June: Road to Redemption.

9 Josh a demandé un emploi à Sugar Bear Crédit: WE

9 Le moment sera diffusé lors de l’épisode de vendredi de Mama June: Road to Redemption Crédit: WE

9 Sugar Bear est l’ex de Mama June Crédit: WeTV

le agrafe a commencé avec Josh, 24 ans, expliquant dans un confessionnal: « Mon premier plan pour trouver un emploi n’a pas vraiment fonctionné, mais il faut toujours avoir un tour dans la manche. »

Après que Sugar Bear, 49 ans, l’ait accueilli dans son bureau, Josh a déclaré: « J’ai besoin d’un emploi. »

De retour dans son interview confessionnelle, Josh s’est souvenu d’avoir aidé Sugar Bear quand il était dans le besoin en lui permettant de vivre dans sa cour et celle de Pumpkin.

Sugar Bear – qui partage sa fille Alana Thompson avec l’ex-June, puis a demandé à Josh pourquoi il avait quitté son emploi récent en Caroline du Sud.

Après que le père a expliqué qu’il «avait arrêté de rentrer à la maison pour passer du temps avec la famille», il a ajouté: «Maintenant, je viens de découvrir – entre vous et moi – que ma famille s’agrandit.

9 Josh a expliqué qu’il avait besoin d’un emploi après avoir appris que Pumpkin était enceinte Crédit: WE

9 Sugar Bear a accepté d’aider Josh Crédit: WE

Josh a dit qu’il était « excité » d’avoir un autre enfant, bien qu’il ait admis se sentir obligé de trouver un nouvel emploi puisque « personne n’embauche ».

Sugar Bear a répondu: « J’apprécie que vous m’ayez laissé rester dans la cour, alors je vous dois une faveur.

« Eh bien, il se trouve que j’ai besoin d’un mangeur de mauvaises herbes. »

Le clip s’est conclu avec Sugar Bear disant à Josh qu’il pouvait commencer son nouvel emploi demain, ajoutant qu’il ne devrait pas porter de chemise et de cravate pendant qu’il travaillait.

9 June et Sugar Bear partagent sa fille de 15 ans, Alana Crédit: WE

9 Les ex se sont séparés en 2014 Crédits: Getty

Sugar Bear – de son vrai nom Mike Thompson – séparé de juin, 41 ans, en 2014.

Pumpkin et Joshua se sont mariés en 2018, tandis que le couple partage actuellement une fille, Ella, trois ans.

De retour en avril, Pumpkin – de son vrai nom Lauryn – a révélé qu’elle et Josh attendaient leur deuxième enfant ensemble en publiant des photos de ses tests de grossesse positifs et des images échographiques.

9 Pumpkin a annoncé sa grossesse en avril Crédit: Instagram / @ Pumpkin

« Eh bien, tout le monde a le secret maintenant !! Baby Efird # 2 à venir 2021❤️. Après presque 3 ans, nous avons enfin une autre bénédiction et nous ne pourrions pas être plus heureux », écrit-elle.

En parlant avec GENS, les De chaud à pas La star a révélé: « Nous ne nous attendions pas vraiment. Nous n’avons pas non plus essayé, mais nous n’avons pas empêché.

«Tout le monde connaît les trois ans d’Ella maintenant, donc il m’a fallu autant de temps pour tomber enceinte. Parce que pendant un certain temps, j’étais sous contrôle des naissances, puis j’ai cessé de contrôler les naissances pendant un an et demi.

« Et puis j’ai découvert que j’étais enceinte. »