L’un des plus hauts gradés de la GRC en Nouvelle-Écosse a admis qu’il avait « raté la cible » lors des premières conférences de presse sur les massacres en Nouvelle-Écosse.

Surint. Chris Leather témoignait à la Mass Casualty Commission, l’enquête sur les meurtres de 22 personnes – dont une femme enceinte – les 18 et 19 avril 2020, par un homme armé conduisant une réplique d’une voiture de police.

L’avocate de la commission, Rachel Young, a interrogé Leather sur l’exactitude de certaines des informations qu’il partageait lors des conférences de presse et sur la manière dont il s’y était préparé.

Leather a déclaré qu’il n’avait parfois que cinq ou six minutes pour passer en revue les points de discussion et qu’il devait souvent compter sur sa mémoire pour répondre aux questions des journalistes.

“C’est ce qui a conduit à une partie de la comptabilité incorrecte”, a-t-il déclaré. “Je vais le dire tout de suite. De toute évidence, j’ai raté la cible à plusieurs reprises.”

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Lors de la première conférence de presse dans la soirée du 19 avril, Leather a déclaré que “plus de 10 personnes” avaient été tuées.

Mais l’enquête publique a révélé que Leather avait reçu des informations une heure avant cette conférence de presse suggérant qu’il y avait au moins 17 victimes, et il savait depuis des heures que les officiers avaient découvert au moins 14 corps.

“Si nous pensons à l’expression désormais tristement célèbre” au-delà de “que j’ai utilisée, cela a été fait avec mon intention de ne pas déranger / offenser / induire en erreur.… J’étais plus préoccupé par le fait de donner à une victime un total supérieur à ce qu’elle était vraiment, ou au-delà”, a-t-il témoigné mercredi. “Et en allant sur le chiffre que j’ai choisi, ça a fini par avoir l’effet inverse.”

Leather a témoigné que les informations qu’il recevait avant la conférence de presse sur le nombre de victimes ne cessaient de changer.

“J’avais reçu des informations menant à cette déclaration particulière que j’ai faite qui était honnêtement supérieure à 10, peut-être plus proche de 15, si nous voulons mettre une marque dans le sable. Mais le problème était qu’il fluctuait. Selon qui me fournissait l’information, il était 14, 17, redescendre.”

Leather a déclaré qu’il avait eu une “conversation dans la cage d’escalier” avec la directrice des communications, Lia Scanlan, et “nous avons convenu que nous devions simplement couper cela, mettre le numéro de côté et aller avec un numéro”.

Young a demandé à Leather s’il avait l’intention d’induire le public en erreur ou de cacher des informations lors de conférences de presse.

“Absolument pas. J’avais l’intention de faire le contraire”, a-t-il répondu.

Incident initialement décrit comme un “appel d’armes à feu”

Young a souligné que lors des conférences de presse des 19 et 22 avril, ainsi que dans le premier tweet envoyé sur la situation, cela avait été décrit comme un “appel aux armes à feu”.

Lorsqu’on lui a demandé si cela déformait la gravité de l’événement et si cela pouvait semer la confusion ou induire le public en erreur sur le danger, Leather a déclaré “avec le recul, ce n’est pas le terme que j’utiliserais pour le décrire”.

Un deuxième tweet publié le 19 avril a décrit la situation comme un tireur actif – ce que Leather a convenu était plus précis.

Young a également posé des questions sur les déclarations faites lors de conférences de presse et dans des communiqués de presse selon lesquelles la GRC avait «sécurisé la zone», alors que l’agresseur était toujours en fuite. Leather a dit que pour lui, “sécurisé” signifie que les agents travaillent sur le terrain, et que “sécuriser” aurait été une description plus appropriée.

Le bulletin de sécurité des officiers “demande un suivi”

Au cours du témoignage de Leather, on lui a posé des questions sur un bulletin de sécurité des agents distribué par la police de Truro aux services de police en 2011 à propos d’un tuyau sur le tireur, Gabriel Wortman, avertissant qu’il “veut tuer un flic” et qu’il possédait au moins une arme à feu.

Le bulletin a été porté à l’attention de la GRC le 19 avril 2020, lorsqu’un agent du service de police d’Amherst a reconnu le nom du tireur et a déterré l’avis de 2011 dans son courriel. La commission a déjà entendu dire que le document se trouvait dans un dossier sur un lecteur partagé.

Une capture d’écran d’un bulletin de sécurité des agents de 2011, qui contenait un tuyau sur l’homme qui, neuf ans plus tard, a tué 22 personnes dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. (Service de police de Truro)

Leather a déclaré que l’avis n’était pas disponible pour les membres dans une base de données consultable, et qu’il ne s’agissait même pas d’un document finalisé, mais plutôt de fragments “dans ce genre de format confus et non officiel”.

Le document n’a pas révélé qui avait donné le pourboire, mais Leather a déclaré qu’il était “d’une importance évidente” de savoir de qui il s’agissait.

“Leurs informations … étaient pertinentes pour l’enquête H-Strong et Dieu sait ce qu’ils savaient d’autre et pourraient apporter à cette enquête criminelle”, a déclaré Leather.

Young a interrogé Leather sur le fait qu’il semble qu’aucun membre de la GRC n’ait interviewé Wortman à la suite du bulletin de 2011.

“Le bulletin lui-même, compte tenu de son contenu, si vous ne saviez rien de plus, demandait une enquête de suivi, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Il était logique que d’autres enquêtes soient menées.”