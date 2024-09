Le « Gelzempic » pourrait faciliter la prise de médicaments populaires pour perdre du poids

L’un des médicaments les plus populaires de l’histoire récente pourrait un jour devenir moins compliqué à utiliser. Dans une nouvelle étude présentée samedi, des scientifiques en France ont dévoilé une nouvelle version hydrogel du sémaglutide, l’ingrédient actif des médicaments contre le diabète et la perte de poids Ozempic et Wegovy. La version à libération lente devrait permettre aux patients de n’avoir besoin que d’une injection mensuelle de ces médicaments, plutôt qu’une fois par semaine comme c’est actuellement le cas, affirment les scientifiques.

Les recherches ont été menées par des scientifiques de la société de biotechnologie française Adocia, dans le cadre de l’objectif global de l’entreprise de créer des formulations innovantes de médicaments existants utilisés dans le traitement du diabète et de l’obésité. L’entreprise a déjà développé des versions d’insuline qui sont actuellement testées dans le cadre d’essais cliniques à grande échelle. Cette formulation à base de gel de sémaglutide est destinée à remédier à l’une des limites connues du médicament : son taux d’observance.

Les personnes prenant du sémaglutide ont perdu en moyenne 15 % de leur poids corporel lors des essais cliniques, un niveau de réussite bien supérieur aux résultats généralement observés avec un régime alimentaire et/ou de l’exercice seul. Jusqu’à présent, il semble également être généralement sûr et tolérable, bien que les personnes ressentent généralement des effets secondaires tels que des nausées, de la diarrhée et d’autres symptômes gastro-intestinaux. études En examinant l’utilisation dans la vie réelle, seulement 40 % des personnes prenant ce médicament le prennent pendant au moins un an. Une partie de cette baisse pourrait être liée au schéma posologique du sémaglutide, qui est d’une fois par semaine pour les versions injectables et d’une fois par jour pour la version sous forme de comprimé oral (vendue sous le nom de Rybelsus).

Pour créer leur « Gelzepmic » (anciennement connu sous le nom d’AdoGel® Sema), les scientifiques d’Adocia ont mélangé deux polymères dégradables. Le gel obtenu est conçu pour libérer une quantité limitée de médicament au début, puis une libération régulière sur une période d’un mois. Comme pour la formule originale, ce gel est destiné à être injecté juste sous la peau.

Les chercheurs ont constaté que le sémaglutide sous forme de gel, utilisé dans les tests en laboratoire et sur des rats, a fonctionné comme prévu, le médicament se libérant lentement au fil du temps. Fait important, les rats n’ont également montré aucun signe d’inflammation, ce qui indique qu’il a été toléré en toute sécurité sans toxicité supplémentaire. Les résultats de l’équipe ont été présentés ce week-end lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD).

« Les médicaments agonistes du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) ont transformé la prise en charge du diabète de type 2, mais les injections hebdomadaires peuvent être contraignantes pour les patients. Une seule injection par mois pourrait permettre aux personnes atteintes de diabète ou d’obésité de suivre plus facilement leur traitement, améliorant ainsi leur qualité de vie et réduisant les effets secondaires et les complications du diabète », a déclaré Claire Mégret, chercheuse principale et scientifique d’Adocia, dans un communiqué. déclaration de l’EASD.

Mégret et son équipe prévoient maintenant de tester le gel sur des porcs, des animaux dont la peau et le système endocrinien ressemblent davantage à ceux des humains. Si ces tests s’avèrent concluants, des essais sur les humains pourraient débuter dans les prochaines années. L’entreprise travaille également au développement de son nouveau gel propre version orale du sémaglutide également, les premiers résultats suggérant qu’il devrait être beaucoup plus facilement absorbé par l’organisme que le seul comprimé oral actuellement disponible, Rybelsus.