Le “gel” national des ventes d’armes de poing entre en vigueur aujourd’hui

Le «gel» national promis par le gouvernement fédéral sur la vente, l’achat et le transfert d’armes de poing entre en vigueur vendredi – dans le cadre du plan d’Ottawa visant à limiter l’accès aux armes à feu pour endiguer la flambée de la criminalité.

En vertu du règlement, les gens peuvent toujours posséder et utiliser leurs armes de poing enregistrées et vendre ou transférer des armes de poing à des « personnes ou entreprises exemptées ».

Les demandes de transfert d’une arme de poing soumises avant la date d’aujourd’hui seront toujours traitées, a indiqué le gouvernement.

Les entreprises autorisées peuvent continuer à importer et à vendre des armes de poing à d’autres entreprises (comme les musées et l’industrie cinématographique, entre autres), aux forces de l’ordre, au personnel de la défense et à d’autres personnes exemptées.

Selon le gouvernement, les personnes exemptées comprennent toute personne qui détient déjà une autorisation de port d’armes de poing – qui nécessite l’autorisation du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada – et les personnes qui s’entraînent, concourent ou entraînent dans une discipline de tir avec arme de poing qui est un programme du Comité International Olympique ou du Comité International Paralympique.

Tout le monde ne pourra plus acheter illégalement une arme de poing après vendredi.

Réduire les crimes liés aux armes à feu

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a vanté le gel dans un article sur les réseaux sociaux, affirmant que les nouvelles règles empêcheront les armes de poing “de nos rues”.

Selon les données nationales sur la criminalité, les armes de poing étaient les armes à feu les plus présentes dans les crimes violents liés aux armes à feu entre 2009 et 2020.

Les groupes de défense des droits des armes à feu et les conservateurs de l’opposition ont critiqué le gel, affirmant que cette décision visait les citoyens et les entreprises respectueux des lois plutôt que les armes illégales et de contrebande.

Le gel des armes de poing fait partie d’un ensemble plus large de contrôle des armes à feu — le projet de loi C-21 du gouvernement, qui est actuellement devant le Parlement. Il permettrait le retrait automatique des permis d’armes à feu des personnes commettant des violences domestiques ou se livrant à du harcèlement criminel, comme le harcèlement criminel, ainsi que l’augmentation des peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu de 10 à 14 ans.