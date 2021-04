Les fruiticulteurs et vignerons français préviennent que la majeure partie de leur récolte de cette année a été perdue à cause du gel de cette semaine.

« Aucune région n’a été épargnée: betteraves, colza, orge, vignes, arbres fruitiers … Tous les différents types de soutien doivent être activés de toute urgence », a souligné la Fédération nationale des syndicats d’agriculteurs (FNSEA).

« Les situations exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles », a-t-il ajouté.

Tout au long de la semaine, des agriculteurs de toute la France ont tenté de sauver leur récolte du gel en allumant des feux et des bougies.

Dans le sud-est départements de la Drôme et de l’Ardèche, les températures ont chuté jusqu’à -8 ° C pendant les nuits de cette semaine. Le mercure a ainsi baissé de 33 ° C en 10 jours.

Les vignerons et les fruiticulteurs locaux ont signalé à la FNSEA qu’ils avaient perdu environ 90 pour cent de leur récolte.

Philippe Pellaton, président de l’Association Inter-Rhône des vignerons, a également prévenu que cette année devrait voir « la plus petite récolte des Côtes du Rhône depuis 40 ans ».

Il estime qu’environ «80 à 90%» des près de 68 000 hectares qui composent ce terroir ont été perdus à cause du gel.

«Les vignerons sont dévastés, abattus», a-t-il poursuivi, soulignant les multiples tensions auxquelles ils ont dû faire face ces dernières années, notamment le Brexit, les tarifs américains et la pandémie COVID-19 qui ont tous mis la pression sur les ventes et les exportations.

La Bourgogne, qui compte 28 841 hectares de vignes, n’a pas fait mieux.

«Nous avons au moins 50% de dégâts», a déclaré François Labet, président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

La prestigieuse appellation Chablis de la région est particulièrement touchée par les dégâts estimés à environ «80 à 90%» par Frédéric Gueguen du bureau de la Fédération de défense de l’appellation Chablis. « Je crains que certaines fermes ne se rétablissent pas. »

Le sud de la Bourgogne a également enregistré des températures de -8 ° C.

«C’est historique en raison de l’intensité du gel et de l’étendue des surfaces touchées: personne n’a été épargné en Saône-et-Loire. C’est exceptionnel», a souligné Thomas Canonier, consultant en vins à Vinipôle Sud-Bourgogne.

Les vignerons du Bordelais – dans le sud-ouest – ont également tiré la sonnette d’alarme.

Selon le Conseil du Commerce du Vin de Bordeaux (CIVB), le gel a «frappé dur» de vastes étendues du vignoble bordelais, avec des températures parfois inférieures à -5 ° C et affectant les 65 appellations, qui représentent 111 000 hectares de vignes, soit environ 15 % du vignoble français.

En Dordogne, «pas un seul agriculteur n’a été épargné» dans les vignobles de Bergerac et Duras (environ 12 000 hectares), dont le célèbre Monbazillac, a souligné Eric Chadourne, président de la Fédération des vins locaux. «C’est à des degrés divers, cela passe de 5% à 100% des bourgeons selon les parcelles», a-t-il ajouté.

Le président de l’association nationale des pommes et poires a également prévenu que « les pêches, les nectarines, les abricots seront rares sur les rayons cette année » en raison des récentes températures froides.

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a déclaré que le gouvernement était « pleinement mobilisé pour apporter le soutien nécessaire » aux agriculteurs touchés par l’épisode exceptionnel de gel tardif.

Le gouvernement a également déclaré que 70 millions d’euros du plan de relance COVID-19 de 100 milliards d’euros du pays iraient aux agriculteurs afin qu’ils puissent investir dans des équipements pour protéger leurs cultures contre les aléas climatiques.