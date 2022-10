Le gel fédéral de l’achat et de la vente d’armes de poing est maintenant en vigueur, selon le ministre de la Sécurité publique – Kelowna Capital News

Des mesures visant à geler le nombre d’armes de poing au Canada sont entrées en vigueur vendredi, a annoncé le ministre fédéral de la Sécurité publique dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Le gel national des armes de poing au Canada entre en vigueur aujourd’hui ! » Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a écrit sur Twitter. “Il est maintenant illégal d’acheter, de vendre ou de transférer une arme de poing partout au Canada.”

En mai, les libéraux ont annoncé un plan visant à mettre en œuvre un gel de l’importation, de l’achat, de la vente ou du transfert d’armes de poing afin d’aider à réprimer la violence liée aux armes à feu.

À l’époque, Mendicino a déposé des modifications réglementaires à la Chambre des communes et au Sénat.

Le Premier ministre Justin Trudeau et Mendicino devaient tenir une conférence de presse dans la région de Vancouver plus tard vendredi pour discuter du déménagement.

Toutefois, les mesures législatives d’accompagnement doivent encore être approuvées par le Parlement.

La législation permettrait aux tireurs sportifs d’élite de continuer à acheter des armes de poing – une exemption que certains souhaitent élargir pour inclure un plus large éventail de tireurs récréatifs.

Le ministre de la Justice, David Lametti, lors d’un événement distinct à Montréal, a également confirmé que le règlement était entré en vigueur tout en critiquant tout effort visant à assouplir le gel.

“Il est inquiétant et même choquant de voir une tentative de réduire la portée de ce projet de loi et de donner plus de place aux armes de poing”, a déclaré Lametti en français.

“Nous sommes ici exactement pour réduire le nombre d’armes de poing dans nos rues.”

