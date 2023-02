Le gel du contrat du Pays de Galles déclenche une menace de grève des joueurs avant le match des Six Nations d’Angleterre à Cardiff | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Ornstein de l’Athletic et Mark Ogden d’ESPN discutent de la possibilité pour les joueurs du Pays de Galles de frapper et de mettre en doute leur match des Six Nations contre l’Angleterre le 25 février

Les joueurs professionnels du Pays de Galles pourraient envisager une grève au milieu d’un nouveau gel des contrats dans le rugby gallois.

Il est entendu qu’une réunion aura bientôt lieu entre les responsables de l’Association galloise des joueurs de rugby et les joueurs avant que le Pays de Galles n’accueille l’Angleterre dans le championnat Guinness des Six Nations le samedi 25 février, et on pense qu’une éventuelle grève pourrait être discutée.

La situation a été amplifiée en raison de la suspension du recrutement pour les quatre régions professionnelles du Pays de Galles, Cardiff, Ospreys, Dragons et Scarlets.

Un nouvel accord financier entre les régions et la Welsh Rugby Union n’a pas encore été confirmé par écrit, ce qui fait craindre que de nombreux joueurs dont les contrats existants expirent à la fin de cette saison ne quittent le Pays de Galles.

Cela a généré un énorme sentiment d’incertitude pour les joueurs et leurs familles, et un exode de joueurs du Pays de Galles ne peut être ignoré avec des salaires qui devraient baisser, le salaire de base le plus élevé étant désormais fixé à 280 000 £, une énorme baisse par rapport aux 400 000 £ certains les joueurs gagnent actuellement.

Le verrou du Pays de Galles Will Rowlands devrait rejoindre le club français du Racing 92 la saison prochaine, la politique de sélection actuelle signifiant qu’il ne serait pas disponible pour l’équipe de la Coupe du monde du Pays de Galles en France plus tard cette année.

Will Rowlands du Pays de Galles ne pourra pas être sélectionné pour la Coupe du monde de cette année à moins que les règles ne changent en raison de son passage au Racing 92

La règle des 60 sélections du Pays de Galles, qui a été établie en 2017, prévoit que les joueurs qui ont par la suite signé des contrats pour exercer leur métier en dehors du Pays de Galles sont considérés comme inéligibles pour la sélection des tests à moins qu’ils n’aient remporté 60 sélections ou plus.

Cela rendrait Rowlands, qui compte actuellement 23 sélections à son nom, indisponible à moins que la règle ne soit modifiée ou qu’il ne reçoive une dispense spéciale du Professional Rugby Board du jeu gallois.

Un certain nombre de récits de joueurs anonymes sur l’absence d’un nouvel accord de financement ont été rapportés par le Daily Mail mardi.

Un joueur, décrit comme un membre de l’équipe des Six Nations, a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat et à huit mois de la Coupe du monde et mon avenir n’est pas encore certain.

“Je ne peux pas demander de prêt hypothécaire et je suis sous antidépresseurs. Je suis également à une grosse blessure de ne pas avoir de travail en juillet, mais je pars pour le Pays de Galles chaque semaine et le WRU gagne des dizaines de millions grâce à matchs internationaux.”

Le WRU et le WRPA pour commentaires ont été contactés par l’agence de presse PA pour commentaires.