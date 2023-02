Le gel des prix de l’épicerie est terminé – alors préparez-vous bientôt à des factures alimentaires encore plus importantes

Le gel des prix des fêtes mis en place par certaines des plus grandes chaînes d’épiceries du Canada a atteint sa date d’expiration. Les acheteurs doivent donc se préparer à des nouvelles qui pourraient être difficiles à avaler : préparez-vous à ce que votre facture alimentaire augmente. De beaucoup. De nouveau.

L’automne dernier, Loblaws a fait la une des journaux en annonçant qu’elle gèlerait les prix de centaines de sa marque interne No Name pendant la période des Fêtes. La chaîne d’épiceries a présenté le plan comme une salve pour les acheteurs soucieux des coûts durement touchés par une inflation élevée, mais les gens de l’industrie l’ont rapidement considéré comme un simple coup de publicité, car les chaînes d’épicerie appliquent généralement des gels de prix similaires au cours de cette période, refusant de accepter toute hausse de prix de la part de leurs fournisseurs pendant la saison critique des achats.

Loblaws a promis en octobre que les produits d’épicerie de marque No Name ne verraient pas d’augmentation de prix avant la fin janvier au moins. Nous sommes maintenant en février et la chaîne a déclaré à CBC News dans un communiqué cette semaine qu’elle prévoyait de maintenir les prix là où ils sont “dans la mesure du possible”, mais a averti que de nombreux prix pourraient bien augmenter dans les semaines à venir.

“Une fois le gel des prix terminé, les clients peuvent s’attendre à ce que certains prix augmentent, mais comme mentionné à l’origine, nous continuerons à maintenir la plupart de nos prix sans nom”, a déclaré la porte-parole Catherine Thomas. “Le coût de stockage de nos étagères a augmenté, mois après mois.”

La chaîne montréalaise Metro a chanté un air similaire lors de son assemblée générale annuelle le mois dernier, le PDG Eric La Flèche déclarant aux journalistes que la chaîne avait reçu plus de 27 000 demandes de ses fournisseurs l’an dernier pour augmenter les prix de plus de 10 %. C’est plus de trois fois le niveau normal.

“Il y a des augmentations de coûts à venir, et nous nous attendons à ce que certaines de ces augmentations de coûts se répercutent sur le commerce de détail”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse le 24 janvier. “Nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que les augmentations de prix sont graduelle et progressive pour protéger au maximum les prix [but] malheureusement, l’inflation continue.”

Les acheteurs comme Palaash Tiwari le savent trop bien. Mercredi, faisant ses courses à Toronto, Tiwari a déclaré à CBC News qu’il avait apporté des changements majeurs à son alimentation au cours des derniers mois, comme acheter des types de viande moins chers et moins chers, en essayant d’économiser de l’argent là où il le pouvait. Il a également cessé de sortir au restaurant en raison du coût prohibitif.

“Les gens doivent faire des choix sur ce qu’ils veulent consommer”, a-t-il déclaré. “Les gens doivent trouver leur propre alternative.”

REGARDER | Les acheteurs réagissent à la fin du gel des prix des épiceries : Ce que la fin du gel des prix signifie pour votre facture d’épicerie Les grandes chaînes d’épiceries affirment que les acheteurs devraient s’attendre à des prix encore plus élevés pour les aliments dans les semaines à venir. Les acheteurs dans les rues de Toronto ont expliqué à CBC News ce que cela pourrait signifier pour leur budget alimentaire.

Pourquoi les produits frais sont si chers

Bien sûr, tous les types d’aliments n’augmentent pas au même rythme.

Les données de Statistique Canada publiées cette semaine montrent qu’une multitude d’articles d’épicerie ont connu des augmentations de prix à deux chiffres, au-delà de ce qui est normal pendant les mois d’hiver. Le prix de détail des tomates est passé de 4,57 $ le kilogramme en octobre à 6,99 $ en décembre, soit une augmentation vertigineuse de plus de 52 % en seulement deux mois.

Le céleri et le raisin sont presque aussi mauvais, avec des augmentations de prix de 49 et 46 %, respectivement, en seulement deux mois. Et des aliments comme les pommes, le brocoli et la laitue iceberg ne sont pas loin derrière.

La plupart des augmentations les plus importantes à l’heure actuelle concernent les fruits et légumes frais, et il y a une très bonne raison à cela, selon Mike von Massow, économiste alimentaire à l’Université de Guelph.

“Si tu regardes par ta fenêtre, il y a de la neige au sol [so] nous ne produisons pas … de fruits et de légumes dans une mesure significative.”

Le gel des prix très médiatisé de Loblaws pendant la période des fêtes a été rejeté par beaucoup comme un simple coup de pub. (Ivanoh Demers/CBC)

Presque tous les produits frais que les Canadiens consomment en hiver passent par les États-Unis, directement ou indirectement, ce qui les expose à des coûts plus élevés tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les coûts de transport à eux seuls sont importants, mais cette année a vu des hausses de prix importantes pour des choses comme les tomates et la laitue à cause de ce qui se passe dans la vallée de Salinas en Californie.

Une grande partie de la récolte de laitue nord-américaine provient de la région, qui a été touchée par un virus en novembre qui a réduit l’approvisionnement. La sécheresse record dans la région à l’automne a ensuite été suivie d’inondations le mois dernier, qui ont ravagé l’approvisionnement de toutes sortes de cultures gourmandes en eau comme le céleri, le brocoli et le raisin.

“Ce qui se passe maintenant est presque cette tempête parfaite de problèmes qui créent une pression à la hausse sur presque tout”, a déclaré von Massow.

Soulagement au printemps ?

Il peut être difficile de voir en parcourant les allées de l’épicerie locale, mais von Massow peut voir un soulagement venir juste à l’horizon pour certaines de ces augmentations de prix incessantes.

“Nous allons probablement commencer à voir un certain soulagement au printemps alors que nous arrivons à la saison de production canadienne”, a-t-il déclaré. “Nous ne serons pas aussi sensibles aux importations qui sont pénalisées par le taux de change et d’autres choses.”

Jusque-là, les acheteurs comme Ethena Dennie à Toronto continueront de faire ce qu’ils ont fait, de magasiner pour de bonnes affaires et de remplacer leurs produits de base habituels par des alternatives moins chères dans la mesure du possible.

“Une laitue coûte si cher”, a-t-elle déclaré mercredi à CBC News devant son épicerie locale. “Le médecin ne m’a pas dit de manger de la laitue pour que je n’aie pas à en acheter, alors je l’ai juste laissée.

“Le prix monte [but] mon salaire n’augmente pas. C’est juste rester au même niveau.”