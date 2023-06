La seule chose garantie avec un résultat électoral serré comme celui de lundi est qu’environ la moitié de la population sera heureuse, l’autre moitié déçue.

Les résultats préliminaires des élections ont le Parti conservateur uni avec 49 sièges, le NPD avec 38.

Pendant la campagne, les électeurs ont entendu une multitude de promesses et d’accusations de la part des chefs de parti. Alors, avec les résultats maintenant en main, qu’est-ce que les résidents de Calgary craignent ou sont impatients de voir ensuite?

Tout au long de la campagne, CBC News a fait un effort particulier pour les entendre parler de leurs priorités.

Au cours des derniers mois, CBC News a communiqué avec des centaines d’Albertains réguliers grâce à notre série d’opinions My Priority et What Matters? (entretiens avec des personnes dans la rue). Nous avons recontacté plusieurs d’entre eux après la publication des résultats.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Matthew Morin dit qu’il veut que l’Alberta se lève lorsque les perspectives occidentales ne sont pas prises au sérieux à Ottawa. (Soumis par Matthieu Morin)

Matthew Morin : Défendre l’autodétermination

Matthew Morin se décrit comme un « fier Albertain » qui est gai, basé à Calgary et étudiant diplômé à la faculté de travail social de l’Université de Toronto.

Il a déclaré que lorsque la chef de l’UCP, Danielle Smith, a évoqué pour la première fois la loi sur la souveraineté, cela a résonné parce qu’il souhaitait voir davantage de décisions prises au niveau local. Il a dit qu’il voulait que l’Alberta se lève lorsque les perspectives occidentales ne sont pas prises au sérieux à Ottawa.

Cela l’a surpris quand ce n’était pas un thème central de la campagne.

« Je trouve juste intéressant qu’il manquait un peu tout au long de toute la campagne, puis tout d’un coup, il revient », a-t-il déclaré. « Évidemment, c’était une décision politique d’être moins agressif, donc nous verrons comment ils vont aller de l’avant. »

La campagne a également suscité une controverse autour des droits LGBTQ et trans. Interrogé sur les commentaires de la candidate Ponoka-Lacombe Jennifer Johnson, Morin a déclaré que la controverse n’avait pas changé sa décision de soutenir l’UCP.

« C’était une chose horrible à dire, mais à ce moment-là, il y avait déjà tellement de boue qui avait été jetée que j’avais l’impression: » Oh, voici autre chose « », a déclaré Morin, qui a également souligné la réponse du premier ministre.

Après que les commentaires de Johnson ont été révélés, Smith a déclaré que le candidat serait exclu du caucus de l’UCP s’il était élu.

Morin a déclaré qu’il était optimiste qu’un gouvernement UCP dirigé par Smith tracera la voie à suivre pour que cette province reste abordable et permette aux habitants de l’Alberta de vivre librement.

Rishi Nagar est le directeur des nouvelles et l’animateur de l’émission matinale sur RED FM 106.7 (Soumis/Rishi Nagar)

Rishi Nagar : responsabilité et familiarité

Rishi Nagar vit dans le nord-est de Calgary et les trois circonscriptions qui l’entourent sont devenues néo-démocrates. C’est exactement ce qu’il attendait. Tous les jours de la semaine, il répond aux appels des membres de la communauté lors de son émission-débat en punjabi/anglais Bonjour Calgary sur RED FM.

Le député néo-démocrate Irfan Sabir a été réélu facilement, ce que Nagar attribue à son accessibilité et à son soutien pendant la crise de la grêle de 2020.

Mais il se passe plus. Il voit également comment l’histoire de l’immigration d’une personne affecte ses opinions politiques.

« Les pays d’où ils viennent, ils sont déjà partis [leaning] partis », a déclaré Nagar. « Quand ils viennent ici, ils essaient de trouver ce genre de parti qui les écoute, qui ont des programmes populaires plus éprouvés, et le NPD s’inscrit dans cette catégorie.

Et il a vu une tendance qu’il trouve « malsaine ». Il était clair d’après les appelants et les membres de la communauté que certaines personnes ont voté pour un candidat non pas parce qu’elles soutiennent leurs politiques, mais parce qu’elles sont de la même religion.

« Nous ne faisons pas ce qu’il faut si nous prenons ce type de décisions », a-t-il déclaré. « Dans une circonscription, vous pourriez voter pour le NPD, mais dans l’autre, vous pourriez voter pour l’UCP. Où est votre idéologie politique, où vous situez-vous ?

Chris Ryan sur un trottoir glacé près de sa maison de Calgary. Pour une personne en fauteuil roulant, il est difficile de se déplacer dans l’une des rares provinces qui n’ont pas de législation complète sur l’accessibilité. (Mike Symington/CBC)

Chris Ryan : Aidez les gens à s’aider eux-mêmes

Chris Ryan était à la fois heureux et en conflit lorsque les résultats sont arrivés lundi. C’est un avocat basé à Calgary qui a appuyé l’UCP et croit que l’engagement du parti envers un faible taux d’imposition des sociétés profitera à la province et favorisera les intérêts commerciaux.

Mais en tant que personne qui utilise un fauteuil roulant pour se déplacer, il souhaitait voir davantage d’engagement de la part de l’UCP sur l’accessibilité, des règles qui garantiraient qu’il puisse entrer dans les bâtiments et accéder à ce dont il a besoin pour prendre soin de lui.

« L’UCP, ils ont pris des mesures proactives pour mettre en place une législation sur l’accessibilité … mais je pense qu’il aurait été préférable de voir de plus grandes promesses », a déclaré Ryan.

« S’ils n’augmentent pas les prestations sociales – et je ne m’attends pas à ce qu’ils le fassent – ils devraient au moins donner aux gens une plus grande capacité à prendre soin d’eux-mêmes. »

L’Alberta est l’une des dernières provinces sans loi sur l’accessibilité. Au cours de la campagne, le NPD s’est engagé à explorer la législation sur l’accessibilité et a promis d’augmenter la valeur du soutien gouvernemental aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

Ryan a déclaré qu’il espérait que le nouveau gouvernement UCP accorderait toujours la priorité aux infrastructures accessibles et veillerait à ce que ceux qui ont besoin d’aide obtiennent ce dont ils ont besoin.

Betty Hendrickson, une enseignante, s’inquiète du clivage urbain-rural dans la politique provinciale. (Lily Dupuis/Radio-Canada)

Betty Hendrickson : « Préoccupée par son leadership »

Edmonton était un balayage orange, Calgary était divisée et l’Alberta rurale est devenue bleue. C’est ce que Betty Hendrickson a vu lundi soir et elle est inquiète.

C’est une enseignante qui vit dans la circonscription de Calgary-Northwest. Elle a grandi dans une région rurale de la Saskatchewan et craint que le fossé entre les habitants des grandes villes et la population rurale ne s’agrandisse. Elle y voit un danger pour la province.

« Je pense que ce fossé, le cas échéant, ne fera qu’empirer », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que certaines personnes « ont les yeux fermés, les oreilles fermées, les esprits fermés et les cœurs fermés … elles sont tellement ancrées idéologiquement dans leurs opinions qu’elles n’ont certainement aucun esprit ouvert à autre chose ».

« Je ne pense pas qu’ils aient pris conscience du fait que la population qui est d’ici – pas d’ailleurs – est en train de changer. Les jeunes changent et ils pensent différemment. »

Elle s’inquiète également pour la chef de l’UCP, Danielle Smith.

« Je suis très préoccupée par son leadership et la façon dont elle fait volte-face, et elle dit une chose aujourd’hui et change d’avis demain », a-t-elle déclaré.

« Même si elle devait lancer de bonnes idées autour de mes préoccupations, je ne pouvais pas être assuré qu’elle ne changerait pas d’avis à nouveau. »

Abby Stahl a parlé à CBC News de ses préoccupations pendant la campagne. Elle est satisfaite des résultats des élections. (Lily Dupuis/Radio-Canada)

Abby Stahl: Smith veut diriger tous les Albertains

Abby Stahl a écouté le discours de victoire de Smith lundi soir et s’est sentie rassurée d’avoir pris la bonne décision de voter UCP.

« Je suis très heureux qu’elle ait gagné et je suis encore plus heureux de son discours », a déclaré Stahl. « Elle veut diriger tous les Albertains, même ceux qui n’ont pas voté pour elle… Je crois, honnêtement, qu’elle fera du bien à l’Alberta. »

Stahl travaille dans l’industrie de la construction. Elle a dit que la façon dont l’UCP a mené sa campagne lui a fait croire que le parti tiendrait ses engagements.

Les annonces d’attaque du NPD signalant les commentaires de Smith sur les Albertains payant de leur poche pour voir un médecin l’ont incitée à rechercher le contexte dans lequel Smith a fait ces commentaires. Cela a en fait renforcé son soutien à l’UCP.

« Le NPD, ce qu’ils ont abordé dans certaines de leurs publicités qu’ils avaient à la radio, j’ai trouvé que ce n’était pas exact », a déclaré Stahl. « J’ai fait mes recherches et j’ai découvert qu’ils sortaient totalement les mots de leur contexte. »

Les résultats du vote et le discours de victoire de la première ministre réélue lui donnent maintenant l’espoir que les politiciens travailleront ensemble.

« Mon espoir est que nous devenions plus forts, plus forts en tant que province, que nous proposions de nouvelles idées, des idées novatrices qui n’épuisent ni la province ni la population. »

Nina Saini est la directrice exécutive de l’Alberta Hate Crimes Committee. Elle dit qu’elle est déçue que le NPD n’ait pas gagné, mais encouragée par les signes que les gens veulent un «changement tangible». (Soumis par Nina Saini)

Nina Saini: Plus d’aide nécessaire pour les communautés vulnérables

La plus grande surprise pour Nina Saini, résidente du nord-est de Calgary, est survenue lorsque trois ministres du cabinet UCP de la ville ont perdu lundi.

Elle voit la défaite des ministres comme le signe d’un changement de mentalité chez les électeurs de Calgary, les gens voulant plus de progrès dans les dossiers liés aux personnes vulnérables et aux communautés racialisées. Tous trois détenaient des portefeuilles sociaux – Nicholas Milliken avait la santé mentale et les dépendances, Jason Luan avait la culture et Jeremy Nixon avait les aînés, les services communautaires et sociaux.

« Je pense qu’il y a un changement de paradigme sur les attentes des citoyens dans ces domaines », a-t-elle déclaré. « Je pense que les communautés ont vraiment parlé de vouloir voir des changements plus tangibles. »

En mars, Saini est devenu directeur de l’Alberta Hate Crimes Committee. Ce dossier explique en partie pourquoi elle est personnellement déçue que le NPD n’ait pas gagné.

« La politique antiraciste que le NPD avait mise en place et l’engagement qu’il avait mis en place étaient très apparents, très forts, très détaillés », a-t-elle déclaré. « Mais nous n’avons pas tout à fait vu cela de l’autre côté. »

Naim Kermouni dit avoir encouragé tout le monde à voter et à s’exprimer. (Kelsea Arnett/CBC)

Naim Kermouni : les baisses d’impôts vont soutenir l’économie

Maintenant que la poussière est retombée, Naim Kermouni a déclaré qu’il était temps de se concentrer sur ce qui nous attend.

Il est propriétaire d’une petite entreprise dans la circonscription de Calgary-Beddington et est optimiste que les politiques promises par l’UCP lui seront bénéfiques et soutiendront l’économie.

REGARDER | Qu’est-ce qui compte pour vous ? Nous avons posé cette question à des centaines d’Albertains ordinaires pendant la campagne électorale :

L’élection en Alberta est terminée, mais les problèmes demeurent. Retour sur ce qui compte pour les Albertains Avec la poussière retombée après les élections en Alberta, les questions urgentes qui étaient au premier plan des préoccupations des électeurs demeurent. Nous nous penchons sur ce qui compte le plus pour les Albertains, en nous appuyant sur les idées partagées avec nous pendant l’élection.

La promesse de réductions d’impôts et de politiques centrées sur l’économie l’a séduit.

« Les Albertains seront contents, surtout en ce qui concerne le pétrole et le gaz », a déclaré Kermouni. « Les commerçants et la population en général seront contents. »

« Nous devons regarder vers l’avenir, travailler dur et faire bouger les choses. »

Tout au long de la campagne, le bruit et les accusations des partis l’ont rendu difficile de suivre les problèmes et les plates-formes qu’il priorisait, mais il voulait faire un choix et avoir son mot à dire sur qui forme le gouvernement – et voulait que les autres le fassent. faire de même.