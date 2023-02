Le gel des droits sur les carburants coûterait au Trésor 27 milliards de livres sterling sur cinq ans

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un gel permanent des taxes sur le carburant coûterait 27 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années et profiterait aux plus riches de la société, a averti un groupe de réflexion.

La Social Market Foundation a déclaré que maintenir le gel serait un “gaspillage d’argent inconsidéré” et saperait les prétentions du gouvernement à croire en “une monnaie saine”.

Le groupe de réflexion a appelé les ministres à dégeler les taxes sur le carburant et à utiliser les revenus pour faire face à la hausse des coûts de conduite et aux «inégalités régionales» dans l’accès aux transports.

Les militants pour le climat ont également averti que le maintien du gel inciterait les gens à continuer à conduire à un moment où le Royaume-Uni tente de réduire les émissions nocives.

La taxe sur les carburants a été gelée depuis 2011, ce qui a entraîné une perte de recettes fiscales estimée à 100 milliards de livres sterling pour les deniers publics, selon le SMF.

La politique est populaire auprès des électeurs et les deux partis penchent vers de gros cadeaux sur les taxes sur le carburant.

Les travaillistes ont appelé à un gel des droits et le gouvernement envisagerait de faire de la réduction temporaire de 5 pence par litre de l’année dernière une politique permanente – la plus importante réduction des droits sur le carburant de l’histoire.

Jeremy Hunt, le chancelier, a refusé d’être tiré sur ses plans plus tôt ce mois-ci à la suite d’une réunion avec les puissants députés d’arrière-ban du Comité de 1922, dont certains appellent à un nouveau gel en mars.

Le gel et la réduction des taxes sur le carburant ont le plus profité aux plus riches. En 2020, 17 milliards de livres sterling sont allés aux ménages les plus riches, et moins de la moitié (8 milliards de livres sterling) sont allés aux plus pauvres.

La politique est populaire auprès des électeurs (PENNSYLVANIE)

Au cours de la même période, plus de 2 000 réseaux de bus en dehors de Londres ont été réduits en raison de coupes budgétaires et il y a eu jusqu’à 60 millions de trajets en train en moins.

Ce printemps, 10 à 15 % supplémentaires des services de bus en Angleterre sont menacés d’être coupés.

Pendant ce temps, les gels répétés des taxes sur le carburant ont augmenté les émissions de CO2 du Royaume-Uni jusqu’à 5%, car les gens conduisent plus parce que le carburant est moins cher.

Gideon Salutin, chercheur à la SMF, a déclaré : « On nous dit tous les jours que les finances publiques sont mises à rude épreuve, et sur l’importance accrue d’une monnaie saine.

Pourtant, nos politiciens sont prêts à renoncer à des milliards de livres de recettes fiscales et à saccager leurs propres prétentions à la responsabilité fiscale afin de remettre de l’argent aux conducteurs les plus aisés.

« Geler à nouveau les taxes sur le carburant entraverait les engagements du Royaume-Uni en matière de transport net zéro et n’aiderait guère les plus vulnérables.

«Au lieu de verser 5,5 milliards de livres sterling par an pour l’automobile, cet argent pourrait être utilisé pour fournir de nouveaux bus et des centres ferroviaires aux communautés rurales, des alternatives pour ceux qui sont bloqués dans la possession d’une voiture coûteuse, financer une croissance industrielle verte et répondre à des besoins plus urgents.

Il a ajouté: “Les électeurs ont besoin et sont plus préoccupés par la défaillance des infrastructures de transport – les maigres avantages du gel des taxes sur le carburant seront rappelés par peu, mais coûteront cher à la nation pour les années à venir.”

Le groupe de campagne pour le climat Greenpeace a déclaré que l’amélioration des transports publics était essentielle pour réduire les émissions et “se stabiliser”.

Doug Parr, directeur des politiques de Greenpeace UK, a déclaré : « Le transport est le secteur le plus polluant du Royaume-Uni, responsable de plus d’un quart de toutes les émissions.

“Pour limiter les ravages causés par la crise climatique, il est impératif que nous transformions notre façon de nous déplacer – l’amélioration des transports publics est absolument essentielle pour cela.

« Pourtant, des décennies de coupures ont laissé de vastes pans du pays avec peu ou pas d’accès aux bus locaux, laissant les économies, les communautés et les personnes locales bloquées.

“Dégeler les taxes sur le carburant et investir cet argent dans les transports publics est le meilleur moyen de parvenir à la croissance économique, au nivellement et au net zéro – toutes les ambitions que ce gouvernement prétend avoir.”

Le Trésor a été contacté pour commentaires.