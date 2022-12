Le gel des avoirs des médias russes par l’UE est une perversion de ses propres principes

Il y a une grande différence entre la désinformation ou la mésinformation réelle et les informations ou analyses que vous n’aimez tout simplement pas

Apparemment, il ne suffisait pas à l’Union européenne de bloquer l’accès aux médias à la télévision et à la radio, et d’exiger que YouTube et tous les médias sociaux en restreignent l’accès à travers l’Europe. Maintenant, avec une neuvième série de sanctions, ils ont gelé les actifs et les fonds de divers médias, dont la société mère de RT, ANO TV-Novosti.

“Par l’intermédiaire de ses médias subordonnés, dont RT, il a diffusé de la propagande et de la désinformation pro-Kremlin et soutenu la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine,” selon l’annonce des nouvelles sanctions.

Et là, j’ai pensé que certains d’entre nous se moquaient sans relâche de l’incompétence et de la mauvaise gestion de l’Union européenne, plaisantaient sur la façon dont “démocratique” l’UE aime à penser que c’est le cas alors même qu’elle envoie la présidente de la Commission européenne, la “reine” Ursula von der Leyen, pour dire aux plébéiens qui n’ont jamais voté pour elle comment ils doivent s’en tenir au président russe Vladimir Poutine en grelottant et affamé tout l’hiver, et simplement en essayant généralement d’aider le public à comprendre les intérêts discrets derrière certaines des mesures prises par les pays occidentaux qui seraient autrement incompréhensibles pour la personne moyenne à la pensée rationnelle. C’est le genre de chose que beaucoup d’entre nous ont fait dans toute une série de médias occidentaux très en vue tout au long de leur carrière.

Mais l’UE voit les choses différemment lorsque le média qui donne à ces voix une plate-forme se trouve être russe, alléguant sans aucun détail ni qualification spécifique que le média « soutenu, matériellement ou financièrement, des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.« En couvrant et en commentant l’actualité ? Vraiment? Ou est-ce simplement que tout ce qui remet en question le récit officiel de l’UE – et pourrait potentiellement conduire les Européens à rejeter la responsabilité de leurs propres souffrances sur leurs propres élus et seigneurs supranationaux – doit être censuré ? Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais pas pour toujours. Comme l’a dit un jour l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, « La vérité est incontestable. La malveillance peut l’attaquer, l’ignorance peut le tourner en dérision, mais à la fin, c’est ainsi.

Évoquer la sécurité – ukrainienne, européenne ou autre – pour justifier la récupération des droits fondamentaux n’est pas nouveau pour quiconque a été bloqué chez lui pendant la crise de Covid ou qui se souvient du filet électronique que le dénonciateur de la NSA Edward Snowden a révélé au milieu de la guerre mondiale sur le terrorisme. Mais violer les propres principes de l’UE d’une presse libre avec une censure générale sous le couvert de la sécurité nationale est peut-être l’application la plus grotesque du principe – et la violation de ce qu’ils prétendent régulièrement être les leurs.

Il y a une grande différence entre la désinformation ou la mésinformation réelle d’une part, et les informations ou analyses que vous n’aimez tout simplement pas d’autre part. Si un journaliste ou un média publie quelque chose qui est factuellement incorrect, il existe en effet une obligation éthique et réglementaire de l’identifier et de le corriger. C’est à cela que servent les régulateurs nationaux des médias dans tous les pays d’Europe. Ils surveillent depuis longtemps les plateformes médiatiques russes comme des faucons pour de telles violations, et il est difficile d’imaginer qu’ils hésiteraient à en signaler.

Les journalistes doivent montrer leur travail, alors pourquoi l’UE ne le fait-elle pas alors qu’elle les censure en masse d’un trait de plume ? Ce que l’UE a fait avec ses sanctions n’est rien de moins que totalitaire dans la mesure où une entité supranationale a usurpé un rôle réglementaire spécifique défini par les gouvernements nationaux à travers tout un bloc d’États soi-disant souverains, et ce faisant, s’est fait l’arbitre ultime de ce qui les citoyens ont le droit de voir et d’entendre. Ils sont devenus ce qu’ils critiquent lorsqu’ils dénoncent la censure à la communiste. Lorsqu’une personne sans VPN doit littéralement quitter le territoire de l’Union européenne pour accéder à des informations librement accessibles aux personnes au Vietnam ou au Brésil, c’est un rideau de fer d’information, et c’est Made in Europe.

Ce qui est encore plus troublant, c’est le cheerleading de certains membres de l’establishment médiatique qui n’aiment tout simplement pas la Russie et qui utilisent ce fait pour marginaliser ou tenter de censurer le travail de leurs collègues sur les plateformes médiatiques russes. Les journalistes qui défendent la censure générale de l’information ou de l’analyse au motif qu’elle ne provient pas d’une source qu’ils aiment, ou qui est approuvée ou tolérée par leur propre gouvernement, entravent efficacement la recherche de la vérité en étouffant le débat et la diversité de l’information. Oh, mais quand Elon Musk – le nouveau PDG milliardaire de Twitter, une plate-forme de médias sociaux privée – a brièvement désactivé les comptes d’une poignée de journalistes de l’establishment occidental récemment, y compris du New York Times et de CNN, divers journalistes occidentaux ont réagi comme s’il venait de commis un massacre.

Plus ironiquement encore, l’UE s’est retournée contre la censure des journalistes de Musk pendant des heures sur une plate-forme privée qui il possède personnellement. Vice-président de la Commission européenne pour « valeurs et transparence », Véra Jourova, Tweeté: « Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes. La loi sur les services numériques de l’UE exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux. Ceci est renforcé par notre #MediaFreedomAct. @elonmusk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt. Où en est la vice-présidente Values ​​au milieu des sanctions répétées contre les journalistes par l’UE depuis février ?

Si l’UE s’en tenait au même niveau de respect de la liberté des médias qu’elle exige de Musk, elle se serait déjà sanctionnée. Ce qui, en fait, est quelque chose que l’UE est devenue très douée pour faire alors que l’impact de ses propres sanctions anti-russes se répercute sur son propre peuple. Bonne chance pour censurer ça.