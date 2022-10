Le gel des armes de poing au Canada est maintenant en vigueur

OTTAWA –

La réglementation fédérale visant à limiter le nombre d’armes de poing au Canada est entrée en vigueur vendredi, alors que les défenseurs du contrôle des armes à feu craignent que les députés n’affaiblissent l’effet en modifiant la législation d’accompagnement.

En mai, les libéraux ont annoncé un plan visant à mettre en place un gel de l’importation, de l’achat, de la vente ou du transfert d’armes de poing afin d’aider à endiguer la violence liée aux armes à feu.

À l’époque, le gouvernement a déposé des modifications réglementaires tant à la Chambre des communes qu’au Sénat.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino ont tenu une conférence de presse vendredi dans la région de Vancouver pour annoncer que la réglementation était entrée en vigueur.

Une interdiction temporaire d’importer des armes de poing au Canada qui a débuté le 19 août reste en place.

“Nous avons gelé le marché des armes de poing dans ce pays”, a déclaré Trudeau vendredi. “C’est l’une des mesures les plus fortes que nous ayons prises contre la violence armée depuis une génération.”

Trudeau et Mendicino étaient flanqués d’Eileen Mohan, dont le fils Christopher a été tué par balle en 2007. Elle a félicité le gouvernement d’avoir instauré le gel des armes de poing.

“Aujourd’hui, le gouvernement libéral a choisi la vie plutôt que la mort”, a déclaré Mohan.

Les mesures législatives d’accompagnement qui renforceraient le gel doivent encore être approuvées par le Parlement.

La législation permettrait aux tireurs sportifs d’élite de continuer à acheter des armes de poing – une exemption que certains souhaitent élargir pour inclure un plus large éventail de tireurs récréatifs.

Le gouvernement affirme que l’exemption s’applique à environ 8 000 athlètes, un nombre qui pourrait augmenter considérablement s’il est élargi.

Wes Winkel, président de l’Association canadienne des armes et munitions sportives, a déclaré cette semaine au comité de la sécurité publique de la Chambre des communes que les autres tireurs de compétition devraient être exemptés des dispositions législatives proposées.

Il a suggéré que cela devrait inclure des participants aux compétitions internationales organisées par la Single Action Shooting Society, la Confédération internationale de tir pratique et l’International Defensive Pistol Association.

Le groupe de contrôle des armes à feu PolySeSouvient a déclaré dans un mémoire écrit au comité que l’exemption devrait être limitée aux athlètes actuels qui concourent, s’entraînent ou entraînent dans une discipline olympique ou paralympique impliquant des armes de poing afin d’éviter “un scénario futur qui rendrait le gel de les nouvelles armes de poing n’ont aucun sens.”

Interrogé sur d’éventuelles nouvelles exemptions, Trudeau a déclaré qu’il « me surprendrait » si les membres du Bloc québécois et du NPD du comité des Communes décidaient d’édulcorer les dispositions du projet de loi.

Le ministre de la Justice David Lametti, s’exprimant à Montréal vendredi, a critiqué tout effort visant à assouplir le gel des armes de poing.

“Il est inquiétant et même choquant de voir une tentative de réduire la portée de ce projet de loi et de donner plus d’espace aux armes de poing”, a déclaré Lametti en français, ajoutant que l’objectif est de réduire “le nombre d’armes de poing dans nos rues”.

La porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, Raquel Dancho, a déclaré vendredi que le fait que le gel des armes de poing des libéraux entre en vigueur alors qu’un comité parlementaire étudie la législation qui l’accompagne “montre qu’ils ne sont pas sérieux à l’idée de consulter des experts”.

“Nous sommes au milieu d’une étude approfondie en comité sur leur législation actuelle sur le contrôle des armes à feu et nous entendons des experts de tout le pays dire qu’il y a clairement une division sur ce que les experts pensent qu’il faudrait faire au sujet des armes à feu.”

Les libéraux politisent la question et le gel ne réduira pas la violence armée, a-t-elle ajouté.

Les conservateurs pensent que les millions que le gouvernement dépensera pour faire avancer son programme de contrôle des armes à feu seraient mieux utilisés pour renforcer la sécurité à la frontière afin d’empêcher la contrebande illégale d’armes à feu et de fournir plus de ressources à la police, a déclaré Dancho.

Trudeau a déclaré que le gouvernement renforçait les frontières et donnait des outils et des ressources aux forces de l’ordre pour arrêter la contrebande d’armes à feu.

Le projet de loi fédéral sur les armes à feu augmenterait également les peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu de 10 à 14 ans, et autoriserait le retrait automatique des permis d’armes à feu des personnes commettant des violences domestiques ou se livrant à du harcèlement criminel, comme le harcèlement criminel.

Il y a deux ans, le gouvernement a annoncé l’interdiction de plus de 1 500 modèles et variantes de ce qu’il considère comme des armes à feu de type assaut telles que l’AR-15. Les libéraux prévoient un programme de rachat obligatoire pour offrir une indemnisation aux propriétaires et aux entreprises touchés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 octobre 2022.



— Avec des fichiers de Lee Berthiaume et Stephanie Taylor