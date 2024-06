Le gel contraceptif masculin semble prometteur dans les essais cliniques à un stade précoce

L’étude, dans le cadre d’essais de phase 2b, a inclus 222 hommes qui ont suivi au moins trois semaines de traitement quotidien avec un gel à base d’acétate de ségestérone et de testostérone, un médicament progestatif. Le composé a été développé par le Population Council, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la santé reproductive, en collaboration avec les National Institutes of Health.