Le gel contraceptif masculin entre en vigueur plus tôt que prévu, selon une étude

Une nouvelle option de contrôle des naissances masculines pourrait être encore plus attrayante que prévu pour les utilisateurs potentiels. Une recherche préliminaire publiée dimanche suggère que le NES/T – un gel appliqué une fois par jour sur les épaules – peut supprimer efficacement la fertilité des hommes en quelques semaines.

Michael Emerson du Evil sur le travail face à un démon géant, poilu et à cinq yeux

NID est l’abréviation des deux principaux ingrédients qu’il contient, la nestorone et la testostérone. La nestorone, également connue sous le nom d’acétate de ségestérone, est une version synthétique de la progestérone, une hormone qui joue un rôle majeur dans la régulation de la grossesse et d’autres fonctions reproductives. La nestorone et des médicaments similaires sont déjà utilisés comme contraceptifs hormonaux chez les femmes. Lorsqu’il est administré aux hommes, le médicament abaisse les niveaux d’hormones dans les testicules responsables de la fertilité masculine, notamment la testostérone, ce qui entraîne alors une faible numération des spermatozoïdes. Mais il réduit également la testostérone circulant dans le sang, ce qui peut réduire de manière contre-productive la libido des hommes, entre autres effets indésirables. En réintroduisant de la testostérone synthétique via le gel, l’objectif est de maintenir des niveaux d’hormones stables dans le sang des hommes, garantissant ainsi une stérilité temporaire et minimisant les effets secondaires.

Le gel est développé avec l’aide de plusieurs organisations, dont l’Institut national de la santé infantile et du développement humain (NICHD) du gouvernement américain, qui fait partie du plus grand NIH. Il est actuellement testé dans le cadre d’un essai de phase IIB à plus grande échelle, impliquant environ 400 couples. Cet essai est toujours en cours, mais les chercheurs ont déjà commencé à examiner certaines des données disponibles, ce qui a donné des résultats encourageants. À l’été 2022, par exemple, Diana Blithe, chef du programme de développement des contraceptifs du NICHD, a rapporté que le taux d’efficacité du gel NES/T jusqu’à présent apparu être comparable, voire supérieur, aux options contraceptives hormonales pour les femmes.

Dans cette nouvelle recherche, présentée ce week-end à ENDO 2024, Blithe et son équipe ont examiné le moment de l’efficacité du gel NES/T. Sur la base d’autres études sur la contraception hormonale chez les hommes, Blithe et son équipe s’attendaient à ce que le nombre de spermatozoïdes de la plupart des hommes commence à être suffisamment supprimé entre 12 et 15 semaines. Mais ils ont été agréablement surpris de constater à quel point cela prenait moins de temps à nombre de leurs sujets.

Sur les 222 participants dont le sperme a été vérifié dans les 15 semaines suivant le début du traitement, 86 % ont globalement obtenu une suppression de leur nombre de spermatozoïdes. En cinq semaines, environ 20 % ont été supprimés ; à la huitième semaine, 52 % ont été supprimés et à la neuvième semaine, 62 % ont été supprimés. Et parmi ceux qui ont été réprimés, la durée médiane de la répression n’a été que de huit semaines. Parce que l’équipe de Blithe ne s’attendait pas à ces résultats dès le début, de nombreux participants n’ont pas fait vérifier leur sperme entre la quatrième et la huitième semaine. Il est donc possible que la durée moyenne de suppression ait été encore plus courte que celle calculée.

« Nous sommes vraiment satisfaits de ce résultat. Et nous pensons que cela rendra le gel plus attrayant pour les personnes qui ne voulaient peut-être pas attendre trois mois pour qu’il atteigne son efficacité », a déclaré Blithe à Gizmodo au téléphone.

Les résultats sont encore préliminaires et il faudra plus de temps pour que les données complètes de la phase II soient collectées et analysées. Mais Blithe et son équipe ont été encouragés par tout ce qu’ils ont vu jusqu’à présent. Selon les premières évaluations de l’équipe, le gel semble être à la fois efficace et sûr, avec des effets secondaires minimes pour les hommes qui le prennent.

« Je pense qu’il y a eu beaucoup de mauvaise publicité à propos des méthodes hormonales pour hommes, ce qui rend les attentes assez effrayantes pour les gens, mais cela joue peut-être à notre avantage. Les gens s’inscrivent et réalisent : « Oh, il ne s’est rien passé de grave, c’est génial. » » a déclaré Blithe. « Nous sommes plutôt satisfaits des effets secondaires limités que nous avons observés. »

Blithe et ses collègues devraient rencontrer la FDA l’année prochaine pour discuter des étapes nécessaires au lancement d’un essai de phase III plus vaste et sont toujours à la recherche d’un partenaire commercial pour les aider à commercialiser le gel NES/T. Il faudra donc encore au moins quelques années avant que les hommes puissent potentiellement mettre la main sur le produit. Mais pour l’instant, le l’avenir du contrôle des naissances masculin a toujours l’air brillant.