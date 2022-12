Le gel américain prévoit d’apporter le réveillon de Noël le plus froid jamais enregistré

De la frontière canadienne à la frontière mexicaine et d’un océan à l’autre, quelque 240 millions de personnes au total étaient sous le coup d’avertissements météorologiques hivernaux et d’avis quelconques vendredi, selon le service météorologique.

La pluie verglaçante et la glace d’une tempête distincte dans le nord-ouest du Pacifique ont également rendu les voyages dangereux là-bas vendredi.

Trois autres décès liés aux conditions météorologiques ont été confirmés dans le Kentucky voisin – deux d’accidents de voiture et un sans-abri décédé des suites d’une exposition.

L’American Automobile Association avait estimé que 112,7 millions de personnes prévoyaient de s’aventurer à 80 kilomètres ou plus de chez elles entre le vendredi et le 2 janvier.

Les perturbations ont bouleversé les routines quotidiennes et les projets de vacances de millions d’Américains pendant l’une des périodes de voyage les plus chargées de l’année.

Alors que les systèmes énergétiques à travers le pays sont mis à rude épreuve par la demande croissante de chaleur et les dommages causés aux lignes de transmission par les tempêtes, jusqu’à 1,8 million de foyers et d’entreprises américains se sont retrouvés sans électricité tôt samedi matin, selon le site de suivi Poweroutage.us.

Le NWS a déclaré que sa carte des dangers météorologiques existants ou imminents “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux de tous les temps”.

Près de 2 000 vols américains ont été annulés samedi, avec des retards totaux de plus de 4 000, selon le service de suivi des vols FlightAware. Plus de 5000 vols ont été annulés vendredi, a indiqué le suivi des vols.

La ville de Buffalo et son comté environnant au bord du lac Érié, dans l’ouest de New York, ont imposé une interdiction de conduire, et les trois ponts frontaliers de la région de Buffalo ont été fermés au trafic entrant en provenance du Canada en raison des conditions météorologiques.

Les intempéries ont incité les autorités de tout le pays à ouvrir des centres de réchauffement dans les bibliothèques et les postes de police tout en s’efforçant d’agrandir les abris temporaires pour les sans-abri. Le défi a été aggravé par l’afflux de migrants traversant la frontière sud des États-Unis par milliers ces dernières semaines.

Un froid glacial intensifié par des vents violents s’est étendu à travers le Grand Sud jusqu’à la frontière américano-mexicaine, plongeant les facteurs de refroidissement éolien à -18 à -13 degrés à El Paso, au Texas. L’exposition à de telles conditions peut provoquer des engelures en quelques minutes.

Reuter