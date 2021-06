Le géant pharmaceutique Merck enquête après la découverte d’un « nœud coulant » dans une installation de Caroline du Nord, chargée d’aider à produire le vaccin J&J Covid-19 – RT USA News

Le géant pharmaceutique Merck a lancé une enquête après la découverte d’une « corde en forme de nœud coulant » lors d’un projet de construction dans son usine tentaculaire de Durham, en Caroline du Nord. Le site aidera à produire un vaccin contre le coronavirus.

La corde, prétendument attachée comme un nœud coulant, a été découverte plus tôt cette semaine sur le site de Merck à Durham, qui s’étend sur 262 acres, qui est en cours d’expansion. La découverte a été faite par un entrepreneur, ont rapporté les médias locaux.

Alors que l’enquête est toujours en cours, l’équipe de gestion du site semble avoir peu de doute qu’un auteur inconnu a voulu insulter les employés avec l’affichage offensant plutôt que ce soit un accident malheureux.

« De telles actions ne seront PAS tolérées et les individus trouvés en train de commettre de tels actes seront punis rapidement et sévèrement », l’opérateur du site a déclaré à The News and Observer dans un e-mail.





« En tant qu’équipe de direction, nous sommes dégoûtés que quiconque sur notre site d’usine se livre à un tel comportement », ils ont ajouté.

Merck a confirmé l’enquête samedi, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires concernant l’incident, tout en déclarant « tolérance zéro » pour le racisme et la discrimination sur le lieu de travail.

En mars, Merck a accepté que son usine de Durham soit utilisée pour aider son rival Johnson & Johnson à fabriquer son vaccin Covid-19 en produisant la substance médicamenteuse en vrac nécessaire au jab.





La découverte signalée fait suite à une série d’incidents similaires qui ont conduit à la fermeture du chantier de construction d’Amazon en mai. Le géant du commerce électronique a interrompu la construction de son nouvel entrepôt dans le Connecticut après que jusqu’à huit cordes nouées comme un nœud coulant ont été découvertes sur son site de Windsor, déclenchant une enquête de la police et du FBI sur un possible crime haineux. Les incidents ont été dénoncés par des militants des droits civiques, et une récompense de 100 000 $ a été remise pour des informations sur ceux qui se cachent derrière les nœuds coulants.

