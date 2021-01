Le géant pharmaceutique français Sanofi a cédé à la pression du gouvernement français et s’est engagé à produire plus de 125 millions de doses de ses rivaux Pfizer et le vaccin Covid-19 de BioNTech dans un développement extraordinaire dans l’industrie pharmaceutique.

Au milieu d’une série de retards et d’un essai faible montrant en décembre – qui a cité la nécessité d’améliorer l’efficacité chez les receveurs plus âgés – Sanofi et GlaxoSmithKline commenceront les essais de phase 2 de leur propre vaccin Covid-19 le mois prochain, mais ne s’attendent pas à obtenir l’approbation réglementaire. et les phases de production jusqu’à la fin de 2021.

Le PDG Paul Hudson a annoncé que « Afin d’être utile dès maintenant, » son entreprise a décidé de prêter main-forte à l’effort mondial de vaccination. Pour ce faire, les installations de Sanofi à Francfort commenceront la production du vaccin Pfizer-BioNTech d’ici août 2021.

La valeur monétaire totale de la transaction n’a pas encore été rendue publique.

Sanofi a dû faire face à la pression du gouvernement français pour utiliser ses installations pour produire des vaccins, alors qu’ils appartenaient à leurs rivaux. Une combinaison d’une demande et de problèmes d’approvisionnement et de distribution extrêmement élevés avec le déploiement en cours du vaccin a incité la décision d’accepter les demandes.

«Bien que notre priorité absolue reste de faire progresser nos deux programmes de vaccins Covid-19, nous reconnaissons que certaines entreprises sont confrontées à des défis avec leur production,» a déclaré un porte-parole de Sanofi.

«Par conséquent, là où nous avons les bonnes capacités de fabrication, sans compromettre d’autres médicaments et vaccins essentiels, et là où nous pensons pouvoir faire une différence, nous nous engageons à faire plus pour lutter contre Covid et à faire preuve de solidarité dans l’ensemble du secteur.

Pfizer et BioNTech cibleraient la production de deux milliards de doses de vaccin contre le coronavirus d’ici la fin de 2021.

Pendant ce temps, AstraZeneca, un autre producteur de vaccins, a subi des retards de fabrication qui auront un impact significatif sur ses livraisons du premier trimestre en Europe.

