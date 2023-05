Le géant pétrolier Shell se prépare à la révolte des actionnaires contre les plans climatiques

LONDRES – L’assemblée générale annuelle du géant pétrolier britannique Shell mardi s’annonce acrimonieuse, les investisseurs axés sur le climat cherchant à accroître la pression sur le géant de l’énergie après une série extraordinaire de bénéfices records.

Follow This, un petit investisseur activiste néerlandais et groupe de campagne ayant des participations dans plusieurs grandes sociétés pétrolières, a déposé une résolution lors de l’assemblée des actionnaires de Shell. La réunion se tiendra en ligne et en personne au centre d’exposition ExCel de Londres à partir de 10 heures, heure du Royaume-Uni.

La résolution climatique 26 appelle Shell à aligner ses objectifs climatiques sur l’Accord de Paris historique et à s’engager à réduire les émissions de carbone absolues d’ici 2030. Ces réductions, selon Follow This, devraient inclure les émissions générées par l’utilisation par les clients de leur pétrole et de leur gaz, connu sous le nom de Scope 3 émissions.

Il fait écho à une décision rendue en 2021 par un tribunal néerlandais selon laquelle Shell devrait réduire ses émissions mondiales de carbone de 45 % d’ici la fin de la décennie, décision dont la société a fait appel.

Pour la première fois, les gestionnaires de fonds de pension néerlandais MN et PGGM – tous deux actionnaires de Shell – ont approuvé la résolution. Les investisseurs institutionnels dirigent l’engagement avec Shell au nom du plus grand groupe mondial d’investisseurs axés sur le climat, Climate Action 100+, qui représente 68 000 milliards de dollars d’actifs.

Cela survient alors que les investisseurs considèrent de plus en plus le réchauffement de la planète comme un risque croissant pour leurs portefeuilles. La combustion de combustibles fossiles, tels que le pétrole, le gaz et le charbon, est le principal moteur de la crise climatique.

Pendant ce temps, le Conseil des pensions de l’Église d’Angleterre, le Forum des fonds de pension des autorités locales britanniques, le National Employment Savings Trust du Royaume-Uni et le conseiller des actionnaires PIRC ont déclaré qu’ils voteraient contre ou recommanderaient un vote contre la reconduction du président de Shell, Andrew Mackenzie.

Adam Matthews, directeur des investissements responsables au Conseil des pensions de l’Église d’Angleterre, aurait a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait « perdu confiance dans la direction de l’entreprise ».

Shell, qui vise à devenir une entreprise à zéro émission nette d’ici 2050, a recommandé aux actionnaires de voter contre la motion déposée par Follow This. L’entreprise décrit La résolution 26 sur le climat est considérée comme « imprécise, générique et créerait une confusion quant aux responsabilités du conseil d’administration et des actionnaires ».

« Nous sommes fortement en désaccord avec la résolution Follow This et avec les organisations qui ont recommandé de la soutenir ou de voter contre les membres du Conseil. Il faut mettre l’accent sur la modification de l’utilisation de l’énergie autant que sur son approvisionnement, et cela se reflète dans notre approche, », a déclaré un porte-parole de Shell dans un communiqué.

« Nous continuerons à investir dans la production de l’énergie dont le monde a besoin aujourd’hui et dans un avenir prévisible. Tous nos investissements doivent fournir un taux de rendement que nos investisseurs exigent », ont-ils ajouté.

Les conseillers en vote Glass Lewis et ISS ont tous deux recommandé à leurs clients de voter contre la résolution 26.