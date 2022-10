Le géant pétrolier Shell révèle son intention d’augmenter son dividende alors qu’il annonce un bénéfice au troisième trimestre

Major pétrolier britannique Coquille a annoncé un bénéfice au troisième trimestre jeudi, mais la baisse des revenus de raffinage et de négoce a mis fin à sa série de bénéfices trimestriels records.

Shell a affiché un bénéfice ajusté de 9,45 milliards de dollars pour les trois mois jusqu’à fin septembre, répondant aux attentes des analystes de 9,5 milliards de dollars selon Refinitiv. La société a affiché un bénéfice ajusté de 4,1 $ milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt et a engrangé 11,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2022.

Le géant pétrolier a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter son dividende par action d’environ 15% pour le quatrième trimestre 2022, qui sera payé en mars 2023. Il a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions, qui devrait se traduire par un apport supplémentaire de 4 milliards de dollars. distributions et devrait être achevée d’ici la prochaine publication de ses résultats.

Les actions de Shell ont augmenté de plus de 41 % depuis le début de l’année.

La major pétrolière basée à Londres a enregistré des trimestres consécutifs de bénéfices records au cours des six premiers mois de l’année, bénéficiant de la flambée des prix des matières premières suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Coquille averti dans une mise à jour plus tôt ce mois-ci, cependant, que la baisse des marges de raffinage et de la chimie et la faiblesse des échanges de gaz étaient susceptibles d’avoir un impact négatif sur les bénéfices du troisième trimestre.

Jeudi, la société a déclaré qu’une reprise de l’offre mondiale de produits avait contribué à la baisse des marges de raffinage au troisième trimestre et que les bénéfices commerciaux du gaz avaient également chuté.

“Les contributions aux échanges et à l’optimisation ont été principalement affectées par une combinaison de contraintes de saisonnalité et d’approvisionnement, associées à des différences substantielles entre les réalisations papier et physiques dans un marché volatil et disloqué”, a déclaré Shell dans un communiqué sur ses résultats.