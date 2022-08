Le géant pétrolier russe reprend un club de football

Lukoil a annoncé avoir acquis une part de 100% du Spartak Moscou

La société énergétique russe Lukoil a annoncé avoir acquis le contrôle total du géant national du football Spartak Moscou, confirmant également que le président de longue date du Spartak, Leonid Fedun, quitterait son poste.

Le Spartak est l’équipe la plus titrée de Russie en termes de titres nationaux, remportant 22 championnats soviétiques/russes de haut niveau au fil des ans.

Lukoil était déjà un sponsor de premier plan du Spartak, mais a annoncé lundi qu’il avait désormais pris le contrôle total du club et de son stade Otkritie Bank Arena d’une capacité de 45 000 places dans la capitale russe.

“Dans un avenir proche, Lukoil a l’intention de mettre en œuvre un certain nombre d’initiatives stratégiques visant à améliorer le système de gestion du club et à rationaliser le processus de prise de décision avec la participation de professionnels de l’industrie du sport ayant fait leurs preuves”, lire un communiqué de presse de Lukoil, qui est le deuxième géant pétrolier russe derrière Rosneft.

“La société estime que ces initiatives, associées au soutien constant du parrainage de Lukoil et d’autres partenaires du club, renforceront la position concurrentielle du Spartak et conduiront à de nouvelles victoires.”

La déclaration a confirmé le départ de Fedun, 66 ans, en tant que président et président du conseil d’administration, affirmant qu’il “ne plus être impliqué dans la gestion du club.”

Fedun était co-fondateur de Lukoil et a continué à occuper le poste de vice-président de l’entreprise jusqu’en juin, date à laquelle il a démissionné après avoir atteint l’âge de la retraite et pour ce qui a été décrit comme des raisons familiales.

Fedun était à la tête du Spartak depuis l’acquisition d’une participation majoritaire dans le club en 2004. Il a adressé un message d’adieu aux fans et a insisté sur le fait qu’il resterait un fervent supporter.

“Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes amis et collègues de Lukoil pour avoir accepté de soutenir un projet social aussi important que le Spartak dans cette situation des plus difficiles”, lire une déclaration partagée sur le site Web du club.

« Je leur laisse une jeune équipe compétitive avec un coach ambitieux, ainsi qu’une équipe de managers très professionnels. Et, bien sûr, un stade magnifique. Je crois qu’ensemble, ils sont capables de remporter de nouvelles victoires !

« PS. Oui, et ceci n’est pas une nécrologie. Vous pouvez toujours compter sur mon aide et mon soutien. Je reste un fan dévoué de mon équipe préférée, le Spartak. En avant, rouges-blancs ! Aux nouveaux titres !

Fedun et son épouse Salikhova photographiées dans les tribunes du Spartak. © RIA / Alexeï Fillipov





Fedun a longtemps divisé les opinions des fans du Spartak, notamment après que sa femme Zarema Salikhova a brièvement rejoint le conseil d’administration du club l’année dernière.

Salikhova, 35 ans, est l’une des personnalités les plus colorées et les plus controversées du football russe, intervenant régulièrement sur la politique de transfert et les scandales sur les décisions d’arbitrage via ses comptes de médias sociaux.

Le Spartak a exercé une domination quasi totale sur le football russe dans les années 1990, bien que l’équipe ait abandonné au tournant du millénaire et ait été forcée de surveiller les rivaux du CSKA Moscou et du Zenit Saint-Pétersbourg, soutenu par Gazprom, qui ont connu un succès national et européen.

Le Spartak a mis fin à une sécheresse de championnat de 16 ans en 2017 en remportant la Premier League russe sous la direction de l’entraîneur italien Massimo Carrera, bien que le Lokomotiv Moscou ait remporté le titre la saison suivante avant une série de quatre couronnes successives pour le Zenit.

La saison dernière, le Spartak a terminé à une modeste dixième place du classement de la Premier League russe, mais a profité de l’argenterie avec une victoire spectaculaire en Coupe de Russie sur son rival interurbain, le Dynamo.

Dirigé cette saison par l’Espagnol Guille Abascal, 33 ans, le Spartak se retrouve deuxième du classement avec 13 points après six matches disputés, à un point du leader du Zenit.

Le club de Moscou a subi samedi sa première défaite en championnat de la campagne en cours contre le Dynamo.