La société anglo-néerlandaise a déclaré un bénéfice ajusté de 3,2 milliards de dollars pour les trois mois jusqu’à la fin du mois de mars. Cela comparait à 2,9 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt et à 393 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020.

Shell a également augmenté son dividende d’environ 4%, sa deuxième augmentation en six mois, alors que la grande compagnie pétrolière cherche à rassurer les investisseurs qu’elle a acquis une assise plus stable. Cela vient après que Shell a réduit ses paiements pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en avril de l’année dernière.

Groupe d’actionnaires activiste Follow This has critiqué la stratégie énergétique de l’entreprise, affirmant qu’elle n’est pas conforme à l’Accord de Paris – un accord historique considéré comme extrêmement important pour réduire le risque de catastrophe climatique.

Van Beurden de Shell a dit précédemment la stratégie de transition énergétique de l’entreprise, qui prévoit de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2050, est «conçue pour mettre nos produits énergétiques, nos services et nos investissements en ligne avec l’objectif température de l’accord de Paris et la volonté mondiale de lutter changement climatique. »

Dans ses perspectives pour le deuxième trimestre, Shell a mis en garde contre une «incertitude significative» persistante dans les conditions économiques, avec un impact négatif anticipé sur l’industrie pétrolière et gazière. Le géant de l’énergie a déclaré que les volumes de ventes pourraient être affectés négativement et qu’il pourrait avoir besoin de prendre des mesures pour réduire la production de pétrole et / ou de gaz.

« De telles mesures auront probablement une variété d’impacts sur nos mesures opérationnelles et financières », a déclaré Shell.

L’industrie pétrolière et gazière a été mise en chute libre l’année dernière alors que la pandémie de coronavirus coïncidait avec un choc historique de la demande de carburant, la chute des prix des produits de base, des réductions de valeur sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.

Plus tôt cette semaine, le major pétrolier britannique BP a indiqué que le bénéfice net du premier trimestre avait plus que triplé, en grande partie grâce à des performances «exceptionnelles» de commercialisation et de négociation du gaz et à des prix des matières premières plus élevés. Cela a ouvert la voie à la société énergétique d’annoncer son intention de commencer à racheter des actions.

Les prix du pétrole ont grimpé d’environ 30% depuis le début de l’année, les anticipations d’une reprise de la demande semblant avoir compensé les inquiétudes quant à l’impact de l’augmentation des infections à Covid-19.

Les contrats à terme internationaux de référence sur le Brent se négocient à 67,66 $ un baril jeudi matin, autour de 0,6% pour la session, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate se situaient à 64,24 $, plus de 0,5% de plus.

L’OPEP et ses alliés non-OPEP, un groupe de producteurs influent parfois appelé OPEP +, ont réaffirmé cette semaine l’amélioration du sentiment du marché en annonçant son intention de s’en tenir à un assouplissement progressif des restrictions de l’offre dans les mois à venir.