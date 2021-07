Le géant pétrolier augmente son dividende et commence le rachat d’actions

LONDRES — Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, apportant un soutien supplémentaire aux plans de la major de l’énergie visant à réduire la dette nette et à récompenser les investisseurs.

La société anglo-néerlandaise a déclaré un bénéfice ajusté de 5,5 milliards de dollars pour les trois mois jusqu’à fin juin. Cela contre 638 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt et 3,2 milliards de dollars pour le premier trimestre de 2021.

Les analystes s’attendaient à ce que le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s’élève à 5,1 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Shell a augmenté son dividende pour le deuxième trimestre consécutif et a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars qu’elle vise à terminer d’ici la fin de l’année.

Le dividende est passé à 24 cents au deuxième trimestre, en hausse de 38 % par rapport aux trois premiers mois de l’année. Cela survient un an après que la société a décidé de réduire son dividende aux actionnaires pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Nous augmentons nos distributions aux actionnaires aujourd’hui, en augmentant les dividendes et en lançant des rachats d’actions, tout en continuant à investir pour l’avenir de l’énergie », a déclaré le PDG de Shell, Ben van Beurden, dans un communiqué.

Les résultats reflètent une tendance plus large dans l’industrie pétrolière et gazière, alors que les majors de l’énergie cherchent à rassurer les investisseurs qu’elles ont acquis une base stable au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Le français TotalEnergies et le norvégien Equinor ont également annoncé des programmes de rachat d’actions.

Les cours des actions des plus grandes majors pétrolières et gazières du monde n’ont cependant pas encore suivi une amélioration des perspectives de bénéfices, et l’industrie est toujours confrontée à une multitude d’incertitudes et de défis.

Les actions de Shell ont augmenté de plus de 3% lors des échanges matinaux à Londres. La société pétrolière et gazière a vu son cours de bourse augmenter de plus de 17% depuis le début de l’année, après s’être effondré de près de 45% en 2020.