Le géant pétrolier annonce des bénéfices annuels records

Shell a déclaré le mois dernier que les taxes exceptionnelles imposées par l’Union européenne et le Royaume-Uni suite à la hausse des bénéfices coûteraient au groupe environ 2 milliards de dollars.

Le géant pétrolier britannique Shell a publié jeudi son bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré, soutenu par la flambée des prix des combustibles fossiles et une demande robuste depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Shell a déclaré un bénéfice ajusté de 39,9 milliards de dollars pour l’année 2022. Cela dépasse confortablement les 28,4 milliards de dollars en 2008, ce qui, selon Shell, était le précédent record annuel de l’entreprise et représente plus du double du bénéfice de l’entreprise pour l’année 2021 de 19,29 milliards de dollars.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à ce que le bénéfice net pour l’année 2022 s’élève à 38,3 milliards de dollars.

Pour le dernier trimestre de 2022, Shell a annoncé un bénéfice ajusté de 9,8 $ milliard.

Shell a annoncé un programme de rachat d’actions de 4 milliards de dollars, qui devrait être achevé par ses résultats du premier trimestre 2023 – attendus début mai – et une augmentation de 15% du dividende par action pour le quatrième trimestre.

“Nos résultats au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année démontrent la solidité du portefeuille différencié de Shell, ainsi que notre capacité à fournir une énergie vitale à nos clients dans un monde instable”, a déclaré le PDG de Shell, Wael Sawan, dans son premier compte de résultat depuis sa prise de fonction. rôle le 1er janvier.

« Nous pensons que Shell est bien placée pour être le partenaire de confiance tout au long de la transition énergétique. Alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie Powering Progress, nous allons nous appuyer sur nos principaux atouts, simplifier davantage l’organisation et nous concentrer sur la performance », a-t-il ajouté. .

Shell a déclaré que ses perspectives de dépenses en capital pour 2023 se situent entre 23 et 27 milliards de dollars.

Les résultats suivent les traces des bénéfices annuels historiques des majors pétrolières américaines Exxon Mobil et Chevron, les plus grandes sociétés pétrolières et gazières occidentales devant réaliser des bénéfices combinés de près de 200 milliards de dollars pour l’année, selon les données de Refinitiv.

L’ampleur extraordinaire des bénéfices de l’industrie a renouvelé les critiques et suscité des appels en faveur d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels des grandes sociétés pétrolières.

Shell a déclaré le mois dernier qu’elle prévoyait de subir un coup de 2 milliards de dollars pour les trois derniers mois de 2022 en raison de nouvelles taxes dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Les actions de la société cotée à Londres ont augmenté d’environ 1 % depuis le début de l’année.