Le “Géant irlandais” de Londres : le musée veut supprimer l’exposition controversée de squelettes

Un musée britannique retirera les ossements d’un géant de la vraie vie dans le but d’honorer les dernières volontés du défunt, mais les administrateurs veulent conserver les restes dans l’intérêt d’une “recherche de bonne foi”.

“John Hunter et d’autres anatomistes et chirurgiens des 18e et 19e siècles ont acquis de nombreux spécimens d’une manière que nous ne considérerions pas comme éthique aujourd’hui et qui font à juste titre l’objet d’examens et de discussions”, ont écrit les administrateurs du Hunterian Museum dans un communiqué.

L’Irlandais Charles Byrne a atteint une hauteur stupéfiante de 7 pieds 7 pouces, ce qui lui a valu le surnom de “Géant irlandais”. À sa mort en juin 1783 à l’âge de 22 ans, il demanda à ses amis de veiller à ce qu’il soit correctement enterré en mer afin que les médecins n’essaient pas de disséquer son corps.

Mais pendant plus de 200 ans, le squelette de Bryne est resté exposé au musée Hunterian du Royal College of Surgeons, qui abrite la collection de l’anatomiste John Hunter, qui a soudoyé quelqu’un avec 500 £ pour remplacer les restes de Byrne dans son cercueil afin qu’il puisse les acquérir pour lui-même.

Hunter a d’abord exposé les restes chez lui, mais a vendu sa collection en 1799 au gouvernement, qui a ensuite remis la collection au collège. L’exposition a provoqué un émoi immédiat, avec des articles de journaux contemporains notant que le squelette de Bryne a capturé l’imagination de “la noblesse et la noblesse … la faculté, la Royal Society et d’autres admirateurs de curiosités naturelles”.

Le squelette de Byrne est resté une pièce importante du collège, se tenant dans sa propre vitrine, mais les administrateurs ont jugé bon de retirer le squelette après des années d’objection de la part des critiques et des éthiciens, a rapporté la publication irlandaise The Journal.

Le Dr Thomas Muinzer et l’universitaire Len Doyal pendant des années ont exhorté le collège à honorer les souhaits de Byrne, et le couple a salué la décision des administrateurs tout en restant préoccupé par le fait que le corps n’ira pas en mer mais restera dans une propriété privée.

“Nous sommes ravis d’apprendre que la bataille que nous et d’autres avons menée pour faire retirer le squelette de Charles Byrne du Hunterian a finalement été gagnée”, ont déclaré Muinzer et Doyal au Journal.

“Il n’y a jamais eu d’argument cohérent pour que le Musée fasse autrement, étant donné la décision explicite de Byrne que son corps ne tombe pas entre les mains de John Hunter par crainte de ce qui s’est passé précisément”, ont-ils poursuivi, ajoutant qu’il n’y avait aucune justification pour la poursuite conservation des restes.

“On ne sait absolument pas quelles recherches supplémentaires le Hunterian a en tête”, ont expliqué les deux hommes. “Nous soupçonnons que le musée veut toujours que les étudiants en médecine voient simplement le squelette en privé, ce qui irait encore une fois à l’encontre des souhaits documentés de Byrne.”

Les restes de Byrne n’ont pas été étudiés pendant des décennies, mais une analyse de 1909 a montré qu’il souffrait d’une tumeur hypophysaire. Les scientifiques du milieu des années 2000 ont utilisé l’analyse de l’ADN pour diagnostiquer Byrne avec une mutation génétique spécifique, a rapporté le Smithsonian Magazine.

L’étude a lié quatre familles ayant des antécédents de gigantisme à Byrne, retraçant l’ascendance sur une soixantaine de générations.