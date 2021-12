Le géant ‘Halwa Paratha’ de Nagpur est parfait pour les envies d’hiver

La scène culinaire en Inde est en constante évolution grâce à une cuisine variée trouvée dans tous les coins du pays. Que ce soit des chefs gastronomiques ou des vendeurs au bord de la route, les plats ne manquent pas pour chaque saison. Avec la popularité croissante des blogueurs culinaires sur les plateformes numériques, nous découvrons chaque jour des combinaisons et des tendances culinaires uniques qui peuvent changer la donne pour les gourmands. L’un des plats les plus populaires dans de nombreuses régions de l’Inde est le paratha traditionnel et humble. La préparation et les accompagnements peuvent varier d’un État à l’autre, mais le plat est largement apprécié au fil des saisons pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un joyau caché depuis le Maharashtra a été récemment découvert et suscite des éloges pour sa préparation inventive. Un restaurant populaire dans les rues de Nagpur prépare le plus grand halwa paratha. Parathas continue d’innover sa recette et juste au moment où l’on pense qu’il ne peut plus y avoir d’expérimentation, une nouvelle recommandation apparaît sur Internet.

Le halwa paratha géant est préparé avec du suji et du besan halwa, à l’extérieur de Baba Taj Dargah dans la ville. Une vidéo de la paratha salée et sucrée en cours de préparation a été partagée sur Instagram par un blogueur culinaire et devient rapidement populaire parmi les internautes. On voit le cuisinier pétrir, aplatir la pâte et la façonner en rond aussi grand que la circonférence de la casserole. Il place rapidement des trous au hasard, le transfère dans le kadhai avec du ghee bouillant pour une friture légère. Le résultat est un paratha croustillant savamment préparé par le cuisinier expérimenté. Le paratha coûte Rs 40 par 250 g et est préparé avec une pâte de 700 grammes mélangée à 100 grammes de dalda et de sel.

Remarque : vous devrez accompagner votre gang pour engloutir le plat plus grand que nature.

La vidéo circule sur diverses plateformes de réseaux sociaux depuis qu’elle a été partagée sur Instagram. La halwa paratha king size et la méthode du cuisinier magistral ont toutes deux suscité plusieurs réactions de la part des internautes. Beaucoup ont été ravis par le délicieux paratha qui sert l’ultime foodgasm pendant la saison hivernale. D’autres ont exprimé leur désir d’essayer ce plat intéressant. Une section d’utilisateurs des réseaux sociaux a évoqué les problèmes d’hygiène, d’autant plus qu’on est en période de pandémie.

