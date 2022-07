Le géant gazier Uniper soumet une demande de renflouement au gouvernement allemand

Le géant gazier allemand Uniper, en difficulté, a soumis vendredi une demande de renflouement pour obtenir un soutien gouvernemental après s’être heurté à une extrême détresse financière, a déclaré Fortum, propriétaire majoritaire finlandais. a dit dans un rapport.

Uniper a été la première entreprise énergétique allemande à tirer la sonnette d’alarme face à la flambée des factures énergétiques due à la réduction des approvisionnements en gaz russe.

Il a été en pourparlers avec le gouvernement allemand sur un éventuel renflouement ces dernières semaines.

“Nous nous félicitons que le Parlement allemand ait désormais approuvé une “boîte à outils” qui permettra un soulagement immédiat des effets de la crise de l’approvisionnement en gaz”, a déclaré Markus Rauramo, président et PDG de Fortum, faisant référence à la législation allemande sur l’énergie récemment adoptée.

“Ensuite, nous attendons avec impatience que le gouvernement allemand commence rapidement à mettre en œuvre ces outils pour stabiliser la situation dans le secteur de l’énergie et en particulier chez Uniper, alors que nous poursuivons les discussions sur une solution à long terme”, a-t-il ajouté.

Le plus grand importateur de gaz d’Allemagne, Fortum, a déclaré qu’Uniper a été le plus durement touché par la réduction des flux de gaz russe. La société n’a reçu que 40 % des volumes russes sous contrat ces dernières semaines et a été contrainte de s’approvisionner en volumes de remplacement à des prix nettement plus élevés.

Fortum a déclaré qu’il était engagé dans des “discussions constructives” avec le gouvernement allemand sur la manière de stabiliser les risques commerciaux et la situation financière d’Uniper.

Aucune décision n’a encore été prise sur une solution possible, a-t-il ajouté.

Les actions d’Uniper ont augmenté de plus de 2,4% vendredi après-midi. Le cours de l’action cotée à Francfort s’est effondré de plus de 73 % depuis le début de l’année.