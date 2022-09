Le géant gazier allemand plaide pour un financement public dans un contexte de crise énergétique

Uniper a demandé une aide gouvernementale supplémentaire au milieu des pertes croissantes résultant de ses tentatives de remplacer le gaz russe

Le plus grand importateur de gaz d’Allemagne – Uniper – a du mal à remplacer les approvisionnements manquants en gaz russe alors que les pertes de l’entreprise augmentent, a admis cette semaine son PDG, Klaus-Dieter Maubach. L’entreprise pourrait également manquer d’argent fourni par Berlin sous la forme d’un programme d’aide plus tard ce mois-ci, a-t-il averti.

Dans un contexte de réduction des approvisionnements en gaz en provenance de Russie, que Moscou a attribué à des problèmes techniques et aux sanctions occidentales, Uniper a dû remplacer les volumes manquants en achetant du gaz à des prix élevés sur le marché au comptant et en le vendant à ses clients à des prix moins chers et à long terme. En conséquence, la société a annoncé une perte de plus de 12 milliards d’euros (12 milliards de dollars) – la plus importante de l’histoire des entreprises allemandes – dès le mois de juillet, ce qui a incité Berlin à intervenir.

Le gouvernement a couvert les pertes de l’entreprise en acquérant une participation de 30 % dans Uniper et lui a fourni une aide supplémentaire de 7,7 milliards d’euros (7,7 milliards de dollars) destinée à l’aider à tenir jusqu’au quatrième trimestre de 2022. Maintenant, Uniper admet qu’il ne serait pas suffisant.

L’entreprise atteindrait le plafond des aides financières “certainement … plus tôt,” Maubach a déclaré aux journalistes en marge de la conférence Gastech à Milan. « Très probablement, nous atteindrons déjà ce plafond en septembre », il ajouta.

L’accord avec le gouvernement pourrait voir le géant du gaz recevoir jusqu’à 20 milliards d’euros pour éviter son effondrement et un effet domino potentiel dans le secteur énergétique national, selon Bloomberg. En outre, la société est sur le point d’obtenir un crédit supplémentaire de la banque publique allemande KfW, qui a été approuvé cette semaine. Uniper obtiendrait 4 milliards d’euros en plus de la ligne de crédit de 9 milliards d’euros qu’elle avait déjà utilisée, a rapporté le quotidien économique allemand Handelsblatt.

L’avenir ne semble pas radieux pour le géant gazier allemand malgré toutes les aides financières dont il bénéficie, selon Maubach. “Je l’ai dit à plusieurs reprises au cours de cette année et j’éduque également les décideurs. Écoutez, le pire est encore à venir. il a déclaré à CNBC à Milan, ajoutant que “ce que nous voyons sur le marché de gros est 20 fois le prix que nous avons vu il y a deux ans.”

Les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de 30% lundi après que le gazoduc russe Nord Stream 1 n’a pas pu reprendre ses activités en raison de problèmes de maintenance liés aux sanctions. Le géant russe de l’énergie Gazprom, qui exploite le gazoduc, a déclaré que la route du gaz resterait fermée indéfiniment. Moscou a ajouté que les opérations du pipeline seront entravées tant que les sanctions occidentales resteront en place.

La nouvelle est arrivée au milieu d’une crise énergétique en cours dans l’UE. Depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine fin février, les prix du gaz ont atteint des niveaux record en Europe. Fin juillet, les membres de l’UE se sont mis d’accord sur un plan visant à réduire leur consommation de gaz de 15 % au cours des prochains mois afin d’accroître la sécurité énergétique du bloc à un moment où il cherche à se débarrasser de sa dépendance à l’énergie russe.