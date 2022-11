Le géant français de la construction Vinci accusé d’abus présumés du travail au Qatar

Une filiale du géant français de la construction Vinci a été accusée d’abus de travail présumés sur des chantiers au Qatar, y compris des projets liés à la Coupe du monde de football, a déclaré mercredi un avocat du groupe.

Vinci Constructions Grands Projets (VCGP) a été inculpé par un magistrat français de “conditions de travail ou de logement incompatibles avec la dignité humaine”, après des plaintes d’ONG et d’anciens travailleurs indiens et népalais, a déclaré à l’AFP Jean-Pierre Versini-Campinchi.

En vertu de la loi française, être inculpé implique que le magistrat estime qu’il existe des preuves irréfutables contre l’entreprise, mais la décision peut faire l’objet d’un appel et ne signifie pas automatiquement que l’affaire sera jugée.

Le groupe basé à Paris a nié avoir eu recours au travail forcé et avoir participé à la traite des êtres humains, comme le prétendent les plaignants.

Deux ONG françaises – Sherpa et le Comité contre l’esclavage moderne – et sept anciens salariés indiens et népalais qui ont travaillé sur les chantiers de Vinci ont déposé une série de plaintes contre l’entreprise remontant à 2015.

Ils allèguent que des salariés travaillant sur des chantiers liés à la Coupe du monde de football ont travaillé 66 à 77 heures par semaine, se sont vu confisquer leur passeport et ont été contraints de vivre dans des logements indécents.

Dans sa déclaration de lundi, Vinci a démenti que les sites de transport public en question soient liés à la Coupe du monde, affirmant que les contrats avaient été attribués avant que le tournoi de football ne soit attribué au Qatar en 2010.

Depuis qu’il a été nommé hôte de la Coupe du monde, le Qatar a fait face à un déluge de critiques concernant les décès de travailleurs migrants et sa législation du travail.

Il a introduit des changements importants depuis le début de l’enquête judiciaire française, notamment la fin de son système de travail dit « Kafala », qui signifiait que les travailleurs ne pouvaient pas changer d’emploi ou quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur.

Sandra Cossart, directrice générale de Sherpa, a salué la décision de porter plainte, notant que la filiale de Vinci était également accusée de travail forcé et de servitude.

