Le géant du voyage Amadeus ajoute des fonctionnalités du développeur d’applications de voyage Hopper

Si la pandémie de Covid a prouvé un axiome, c’est qu’une once de prévention vaut une livre de guérison – et si vous ne pouvez pas prévenir ou guérir, assurez-vous.

Les voyageurs prennent cette leçon à cœur et, lorsqu’ils retournent dans les voitures, les avions et les bateaux de croisière, ils cherchent à couvrir leurs paris en assurant les voyages, en fixant les prix et plus encore – quand, où et aussi facilement qu’ils le peuvent. Et ils sont prêts à payer pour cette tranquillité d’esprit, selon l’application de voyage Hopper.

« Il existe un énorme appétit pour la sécurité et la stabilité, et les clients sont prêts à payer pour cela », a déclaré le fondateur et PDG de Hopper, Frédéric Lalonde.

Pour répondre à ce besoin, Hopper a annoncé mardi s’associer à Amadeus pour offrir aux clients du système de distribution mondial basé à Madrid et du géant des logiciels de voyage ses solutions d’assurance fintech et de gel des prix via son initiative interentreprises Hopper Cloud.

Hopper se décrit comme la plus grande application de voyage en Amérique du Nord et un « marché de voyage axé sur le mobile ».

En retour, les utilisateurs de Hopper ont désormais accès à l’inventaire mondial de location de voitures d’Amadeus via la plate-forme de voyage Amadeus, avec 40 sociétés de location dans plus de 3 500 villes dans 191 pays. Hopper, basé à Montréal, avec plus de 50 millions de téléchargements et 1,2 milliard de dollars de ventes l’année dernière auprès de 2 millions d’hôtels, 300 compagnies aériennes et plusieurs partenaires de location de voitures existants, a commencé à utiliser Amadeus pour le contenu des vols à la fin de l’année dernière.

Le partenariat élargi est un ajustement naturel, a déclaré Lalonde.

« Amadeus a une portée énorme; ils sont devenus, à ma connaissance, le plus grand fournisseur de technologie de voyage au monde », a-t-il ajouté, notant que la société « dispose d’un réseau de technologie et de ventes qui alimente une énorme quantité de cet énorme 2,1 billions de dollars. [travel category]. »

L’accord est une autre étape dans l’expansion de Hopper du voyage vers la fintech ou la technologie des services financiers. « Lorsque nous avons commencé à réfléchir à la façon d’offrir Hopper Cloud, nos produits financiers, à tout le monde, il y avait vraiment un nom en haut de cette liste », a déclaré Lalonde.

Les produits Hopper Cloud qu’Amadeus déploie incluent Cancel for Any Reason, qui permet aux passagers d’annuler instantanément toute réservation de vol jusqu’à 24 heures avant le départ et de récupérer au moins 80 % du tarif, et Price Freeze, qui permet aux voyageurs de conserver un prix pour jusqu’à 14 jours.