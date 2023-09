Le géant du transport maritime Maersk dévoile le premier navire fonctionnant au méthanol vert

Andie | UIG via Getty Images

AP Moller-Maersk est l’un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde, avec une part de marché d’environ 17 %, et est largement considéré comme un baromètre du commerce mondial.

Copenhague, DANEMARK — Géant du transport maritime Maersk a présenté jeudi son premier porte-conteneurs transportant du méthanol vert, un moment historique pour l’une des industries les plus polluantes au monde.

Le nouveau porte-conteneurs, commandé en 2021, est doté de deux moteurs : l’un alimenté par des carburants traditionnels et l’autre fonctionnant au méthanol vert – un composant alternatif, qui utilise la biomasse ou le carbone et l’hydrogène capturés à partir d’énergies renouvelables. En pratique, le nouveau navire émet 100 tonnes de dioxyde de carbone de moins par jour par rapport aux navires diesel.

« C’est un jour vraiment symbolique de notre transition énergétique, qui devient vraiment une réalité, quelque chose de concret que nous pouvons réellement démontrer, pas seulement des engagements et un travail acharné, mais quelque chose que tout le monde peut voir », a déclaré Vincent Clerc, PDG de Maersk, à CNBC.

C’est « la première étape pour nous. Mais c’est aussi la première étape pour l’industrie. Le navire n’a été commandé qu’en 2021, et il était vraiment le premier du genre. Aujourd’hui, quelques années plus tard, nous avons 125 des navires qui ont été commandés par différentes entreprises pour fonctionner réellement sur la même technologie et la même transition énergétique. Ce navire est donc vraiment un pionnier pour toute une industrie », a déclaré Clerc.

Evergreen et d’autres compagnies maritimes ont commandé des navires similaires, bien qu’elles aient des objectifs de neutralité carbone moins ambitieux que Maersk.

Le transport maritime représente environ 3 % des émissions mondiales de carbone, un montant comparable à celui des principaux pays pollueurs. Cependant, la décarbonisation du secteur s’est avérée un défi.

Le ministre danois de l’Industrie, Morten Bodskov, a déclaré que cela était dû au fait qu’il s’agissait d’une industrie mondiale.

Environ 90 % des marchandises échangées dans le monde sont transportées par transport maritime, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

« Et si vous voulez conclure un accord mondial, vous devez avoir, je veux dire, plus ou moins tous les pays derrière l’accord, et il s’agit alors d’une industrie sur un marché hautement compétitif. Cela a également été un facteur clé », a déclaré Bodskov. a déclaré à CNBC.

Une soi-disant taxe sur les transports maritimes est un bon exemple des discussions mondiales difficiles sur la manière d’accélérer les efforts de décarbonation.

En juin, un groupe de 20 pays a soutenu un projet de taxe sur les émissions du secteur du transport maritime. Mais la Chine, l’Argentine et le Brésil faisaient partie des pays qui s’opposaient à une telle idée.

S’adressant à CNBC, le chef de Maersk a déclaré que son entreprise était favorable à une telle taxe.

« Nous préconisons depuis longtemps la mise en œuvre d’une taxe carbone pour véritablement uniformiser les règles du jeu et fournir les bonnes incitations économiques aux entreprises pour qu’elles s’engagent réellement dans la transition verte », a-t-il déclaré.

« Je suis inquiet du discours selon lequel la transition énergétique est un inconvénient et pas vraiment une grande opportunité », a-t-il ajouté.