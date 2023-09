Le géant du transport maritime Maersk constate des signes timides de rebond du commerce mondial

Des conteneurs de la société danoise de transport et de logistique Maersk sont vus à Copenhague, au Danemark, le 14 septembre 2023.

« Sauf surprises négatives, nous espérons une lente reprise à l’approche de 2024, une reprise qui ne sera pas un boom comme ce que nous avons connu ces dernières années, mais certainement… une demande un peu plus forte. » en ligne avec ce que l’on voit en termes de consommation, et pas tellement une correction des stocks », a déclaré cette semaine Vincent Clerc à Silvia Amaro de CNBC.

En 2022, la compagnie maritime a mis en garde contre une faible demande alors que les entrepôts se remplissaient de marchandises indésirables, avec une confiance des consommateurs ébranlée et des chaînes d’approvisionnement encombrées.

Les consommateurs aux États-Unis et en Europe ont été les principaux moteurs de cette hausse de la demande, a déclaré Clerc, et ces marchés ont continué à « surprendre à la hausse ».

Mais le chemin vers le renforcement du commerce et de la croissance mondiaux n’est pas nécessairement facile, comme l’a souligné la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans une récente interview avec CNBC.

« Je dirais que les marchés émergents et l’Amérique du Nord sont certainement les points où nous voyons le plus grand potentiel de hausse », a-t-il ajouté.

« À mesure que la situation commence à se normaliser et à s’arranger, nous assisterons à un rebond de la demande », a déclaré Clerc.

L’Amérique du Nord s’annonce également forte pour l’année prochaine, même si elle a connu des difficultés, comme celles de nombreuses autres grandes économies, en raison de facteurs macroéconomiques, notamment la situation économique de la Russie. invasion à grande échelle de l’Ukraine et tensions avec la Chine.

Les marchés émergents font preuve de résilience, malgré le climat économique difficile, a déclaré Clerc, notamment dans le cas de l’Inde, de l’Amérique latine et de l’Afrique.

« Ce que nous voyons aujourd’hui est très troublant », a déclaré Georgieva à Martin Soong de CNBC le 10 septembre en marge du sommet des dirigeants du Groupe des 20 à New Delhi.

« Notre monde est fragmenté. Pour la première fois, le commerce mondial croît plus lentement que l’économie mondiale, 2% de commerce, 3% de croissance mondiale. Si nous voulons que le commerce redevienne un moteur de croissance, alors nous devons créer des corridors. et des opportunités », a-t-elle déclaré, faisant référence au projet de corridor économique rail-mer reliant l’Inde aux pays du Moyen-Orient et d’Europe.