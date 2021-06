Le géant du transport en commun Didi veut être plus que le simple Uber de Chine

Un utilisateur ouvre l’application pour smartphone Didi Chuxing à Shanghai, en Chine, le 18 septembre 2020. Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images

BEIJING – La version chinoise d’Uber, Didi Chuxing, essaie d’utiliser les voyages en voiture comme un moyen d’aborder de multiples aspects de la vie quotidienne, de l’épicerie à la finance. Didi a déposé jeudi une demande d’inscription à New York dans ce que beaucoup s’attendent à ce qu’il s’agisse de la plus grande offre publique initiale au monde cette année. Fondée en 2012, la société se classe parmi les cinq plus grandes start-up privées au monde et compte SoftBank, Uber et Tencent parmi les principaux investisseurs. La course à pied basée sur un smartphone en Chine reste l’activité principale de Didi, générant 20,4 milliards de dollars de revenus l’année dernière sur fond de pertes nettes globales de 1,62 milliard de dollars, selon le prospectus. Mais alors que Didi a réalisé un bénéfice au premier trimestre de cette année, la part des revenus des « autres initiatives » est passée à 5 %, contre 4 % pour l’ensemble de 2020. C’est contre 1,2 % en 2018. Un rapide coup d’œil à l’application pour smartphone de Didi révèle une multitude d’autres produits liés au partage de vélos, aux déménageurs, aux finances personnelles et aux stations-service. La gamme d’icônes ressemble à celle d’Alipay, filiale d’Alibaba, dont l’application n’est pas seulement une plate-forme de paiement mobile, mais permet aux utilisateurs de réserver des billets d’avion et de payer les services publics. De même, Grab, l’application de covoiturage dominante en Asie du Sud-Est, livre de la nourriture et veut devenir un leader régional des paiements mobiles.

Huit types de services automobiles

Didi est la principale application de covoiturage en Chine, même avec l’entrée de plusieurs autres acteurs, y compris ceux qui se concentrent sur les véhicules haut de gamme (Shouqi) ou à énergie nouvelle (Cao Cao). Les utilisateurs peuvent choisir parmi huit options sur Didi, allant du covoiturage au service de voiture de luxe. Didi permet également aux utilisateurs d’héler des taxis via son application et gère une entreprise de chauffeurs qui attribue des chauffeurs aux propriétaires de voitures qui ont peut-être bu trop d’alcool ou qui ne peuvent pas conduire leur propre véhicule pour d’autres raisons. Ces chauffeurs temporaires peuvent se déplacer entre les missions sur des vélos pliables. La société a déclaré qu’elle comptait 377 millions d’utilisateurs actifs annuels et 13 millions de conducteurs actifs annuels en Chine pour les 12 mois clos le 31 mars. Didi a déclaré avoir gagné 133,64 milliards de yuans (20,88 milliards de dollars) dans la catégorie « Mobilité en Chine » l’année dernière. Y compris les autres services de Didi comme les vélos électriques et le fret, les coûts des clients pour différents types de produits peuvent aller de 15 cents à plus de 100 $, selon le prospectus.

Construire une branche financière

Didi a déclaré dans son prospectus que le partage de vélos et de vélos électriques avait contribué le plus l’année dernière à son chiffre d’affaires total de 5,76 milliards de yuans provenant d' »autres initiatives ». Les autres entreprises de la catégorie comprennent le fret intra-urbain, le crédit-bail automobile, les achats collectifs communautaires et les services financiers. La société a déclaré en août que sa branche de technologie financière Didi Finance – qui n’était pas mentionnée dans le prospectus – avait annoncé un partenariat avec la Banque de Shanghai pour les services financiers aux consommateurs et autres produits financiers numériques.

Didi a également en partenariat avec China Merchants Bank pour prendre en charge les demandes de carte de crédit via l’application de covoiturage et proposer des plans d’achat échelonné pour les voitures. Une filiale Didi travaille avec Ping An Insurance vendre des produits de financement et de location, ainsi que des assurances. La start-up loue des véhicules aux conducteurs à des prix qu’elle prétend être environ 20% inférieurs à ceux en dehors de la plate-forme de Didi. Alors que plus de 600 000 véhicules sont disponibles à la location, environ la moitié d’entre eux appartiennent à environ 3 000 partenaires de location de véhicules, ce qui réduit le montant des actifs dont Didi est responsable, selon le prospectus. Pour l’anecdote, Didi a récemment fait la promotion de son propre système de paiement mobile auprès de certains utilisateurs à Pékin en le définissant comme option de paiement par défaut, avec une remise. Les utilisateurs devaient sélectionner manuellement d’autres options telles que WeChat Pay, après quoi la remise était supprimée. L’application de covoiturage de Didi fonctionne également avec les cartes de crédit internationales. L’entreprise est présente dans 15 pays, dont le Brésil, le Mexique et le Japon.

Paris sur l’électrique

De nombreux analystes s’attendent à ce que les véhicules autonomes et partagés deviendront un mode de transport majeur à l’avenir, plutôt que la possession d’une voiture individuelle. Didi a investi dans sa propre unité de conduite autonome, qui a lancé des « robotaxis » dans une partie de Shanghai en juin 2020. La société de covoiturage a annoncé en novembre avoir co-développé une voiture électrique avec BYD appelée la D1, qui serait déployée dans les principaux villes chinoises dans les mois suivants. En mai, l’unité de conduite autonome et GAC Aion New Energy Automobile, soutenu par l’État, ont convenu de travailler à la production en série de voitures à énergie nouvelle entièrement autonomes. Didi affirme avoir le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques en Chine, sur la base d’une recherche auto-commandée.

