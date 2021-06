Le géant du poulet Sanderson Farms explorerait une vente potentielle

Sanderson Farms envisage une vente alors que les prix du poulet augmentent en raison d’une demande accrue, selon un rapport du Wall Street Journal.

Les actions de Sanderson Farms ont clôturé à 166,58 $ lundi, en hausse de 6,96 % suite aux discussions sur un accord potentiel. Dans les échanges prolongés, l’action a grimpé de plus de 11%, portant sa capitalisation boursière à plus de 3,72 milliards de dollars. Tout acheteur devrait payer une prime à ce prix.

Citant des personnes proches du dossier, le journal a déclaré que Sanderson avait engagé Centerview Partners pour obtenir des conseils après avoir suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels, notamment la société d’investissement agricole Continental Grain. Le Journal a déclaré que les discussions entre les parties pourraient ne pas aboutir à une vente.

Une combinaison de forte demande et de pénuries de main-d’œuvre a poussé les prix de la volaille à la hausse, et de nouvelles augmentations pourraient encore être à venir. Les prix des ailes de poulet, par exemple, étaient de 2,72 $ la livre en moyenne la semaine dernière, selon le Département américain de l’agriculture, soit près de 20 cents de plus que la même semaine l’an dernier.

Sanderson est le troisième plus grand transformateur de produits alimentaires aux États-Unis, dans un domaine dominé par Tyson Foods.

Selon le rapport, un accord avec Continental créerait une entreprise produisant environ 15 % du poulet du pays. Cela ne placerait la société nouvellement formée que légèrement derrière Pilgrim’s Pride, qui détient 16% des parts de marché, selon le rapport.

Continental possède Wayne Farms, un petit transformateur de poulet, et avait autrefois espéré devenir public et agir en tant que groupeur dans l’industrie, a déclaré le Journal.

Contactés par CNBC, Sanderson et Centerview ont refusé de commenter. Continental Grain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire le rapport complet dans le Wall Street Journal.