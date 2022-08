Le géant du jeu vidéo achète les droits de “Le Seigneur des Anneaux” et “Le Hobbit” — RT Games & Culture

Les droits de propriété intellectuelle sur “Le Seigneur des anneaux” et “Le Hobbit” de JRR Tolkien ont été vendus au géant de l’édition Embracer Group, selon un communiqué de la société annonçant qu’il avait conclu un total de cinq accords d’acquisition jeudi ainsi qu’un sixième. , avec un “Société de jeux sur PC/console.”

Embracer Group, qui a racheté presque tous les éditeurs ou studios de jeux vidéo sur lesquels il peut mettre la main, a annoncé l’acquisition de Limited Run Games, Tripwire Interactive, Tuxedo Labs, le studio de jeux japonais Tatsujin ainsi que Middle-earth Enterprises – la société qui détient presque tous les droits sur les œuvres de Tolkien depuis 1976.

Plus tôt cette année, la société Saul Zaentz, qui possédait Middle-earth Enterprises, a annoncé qu’elle offrirait pour la première fois les droits à l’achat pour 2 milliards de dollars. Cependant, la déclaration publique d’Embracer a révélé qu’elle n’avait dépensé que 6 milliards de couronnes suédoises pour tous ses achats jeudi, ce qui équivaut à peu près à 575 millions de dollars.















L’achat des entreprises de la Terre du Milieu signifie qu’Embracer a désormais un contrôle total sur les films, les jeux vidéo, les jeux de société, le merchandising, les productions scéniques et les droits des parcs à thème pour l’univers de Tolkien. L’accord suggère également que le géant de l’édition a désormais une participation dans la prochaine série “Rings of Power” d’Amazon, dont la sortie est prévue le 2 septembre, ainsi que dans le film d’animation “The War of the Rohirrim” de Warner Bros et “Heroes of Middle- jeu mobile “terre”.

La société affirme qu’elle utilisera les droits nouvellement acquis pour explorer “des films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages des œuvres littéraires de JRR Tolkien et continuent d’offrir de nouvelles opportunités aux fans d’explorer ce monde fictif à travers le merchandising et d’autres expériences.”

En mai, Embracer a conclu un accord avec Square Enix et a acquis des titres de renom tels que Tomb Raider, Deus Ex, Thief et Legacy of Kain. La société exploite également plus de 100 studios de jeux, dont le développeur de Borderlands Gearbox, Saber Interactive et THQ Nordic et détient les droits de Dark Horse, lui donnant accès à des IP comme Hellboy, Sin City, 300 et Umbrella Academy, entre autres.