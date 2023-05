Le géant de Stablecoin Tether va extraire du bitcoin en Uruguay en utilisant des énergies renouvelables

La société s’est engagée à utiliser jusqu’à 15% de son bénéfice net pour acheter du bitcoin, imitant des stratégies similaires d’entreprises telles que Tesla et MicroStratégie .

Plus tôt ce mois-ci, Tether a annoncé qu’il modifierait sa stratégie de gestion de trésorerie pour commencer à investir une partie de son bénéfice net dans le bitcoin.

« Notre engagement indéfectible envers les énergies renouvelables garantit que chaque Bitcoin que nous exploitons laisse une empreinte écologique minimale tout en préservant la sécurité et l’intégrité du réseau Bitcoin. »

« En exploitant la puissance de Bitcoin et les capacités d’énergie renouvelable de l’Uruguay, Tether ouvre la voie à l’exploitation minière durable et responsable de Bitcoin », a déclaré Paolo Ardoino, CTO de Tether.

Tether est également à la recherche d' »experts dans le domaine » pour soutenir son expansion dans le domaine des énergies renouvelables, a-t-il déclaré. L’extraction de bitcoins est notoirement gourmande en énergie, s’appuyant sur un réseau distribué d’ordinateurs dans le monde entier pour vérifier que les transactions sont légitimes et mettre de nouvelles pièces en circulation.

Tether émet ce qu’on appelle un stablecoin. Il s’agit d’un jeton qui, contrairement au bitcoin et aux autres crypto-monnaies, est censé conserver une valeur stable à tout moment.

L’USDT est le plus grand stablecoin du marché, avec une offre en circulation de plus de 83,2 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. Il est en concurrence avec l’USD Coin de Circle et le BUSD de Binance.

Les Stablecoins sont utilisés par les commerçants pour entrer et sortir de différentes crypto-monnaies sans reconvertir l’argent en monnaies fiduciaires.

Tether indique que chacun de ses jetons USDT en circulation est soutenu 1 pour 1 par un montant équivalent d’actifs libellés en dollars américains détenus en réserve.

La société s’est retrouvée dans l’eau chaude dans le passé, car les régulateurs et les économistes ont mis en doute l’intégrité des actifs soutenant son jeton.

Tether détenait auparavant la plupart de ses actifs dans du papier commercial, une forme moins liquide de dette d’entreprise. Elle a plus récemment remplacé tous ses papiers commerciaux par des bons du Trésor américain.

L’Uruguay est considéré comme un chef de file dans la production d’énergie renouvelable, s’approvisionnant à plus de 98 % de sa production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, principalement éoliennes et hydroélectriques, selon l’US International Trade Administration.

