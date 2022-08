Le géant de l’énergie Centrica est prêt à faire ce qu’il faut, même si ça en a l’air

L’espoir sur les factures

ENFIN, un géant de l’énergie est prêt à faire ce qu’il faut, aussi petite soit-elle.

Les subventions de Centrica de 250 £ à 750 £ pour les clients les moins en mesure de payer leurs nouvelles factures de gaz monstrueuses sont les bienvenues.

Les subventions de Centrica de 250 £ à 750 £ pour les clients les moins en mesure de payer leurs monstrueuses nouvelles factures de gaz sont les bienvenues Crédit : Getty

Mais ils ne feront toujours pas grand-chose.

Pas de surprise là-bas lorsque l’entreprise ne fait don que de 10% des bénéfices de sa branche British Gas.

C’est une fraction négligeable du total en flèche de Centrica : 1,34 milliard de livres sterling en seulement six mois cette année.

Il peut faire tellement plus.

Mais au moins, il fait quelque chose.

On peut en dire plus de Shell et de BP, qui ont fait des profits de guerre scandaleusement énormes depuis que Poutine a étranglé l’approvisionnement en pétrole.

Ceux qui s’opposent encore à l’impôt exceptionnel dans ces circonstances vraiment exceptionnelles devraient réfléchir à nouveau.

Bar Russes

POURQUOI les Russes devraient-ils être libres de passer leurs vacances en Grande-Bretagne, en Italie ou dans le sud de la France ?

Nous et l’UE devrions interdire les nouveaux visas maintenant.

Nous devons faire tout notre possible pour retourner les Russes ordinaires contre leur dictateur meurtrier Poutine Crédit : AP

Non, ce n’est pas juste pour ceux qui s’opposent à Poutine.

Mais beaucoup d’entre eux ont fui la Russie il y a des mois ou des années.

Des enquêtes déprimantes montrent un énorme soutien parmi la population restante pour le génocide de Poutine.

Il est illusoire d’imaginer que tout cela est inexact.

Les Russes ordinaires semblent pour la plupart derrière l’effacement de l’Ukraine et de son peuple de la carte.

Notre secrétaire à la Défense, Ben Wallace, veut seulement resserrer les règles en matière de visas pour interdire les familles des oligarques et des crétins du Kremlin.

Mais nous devons aller plus loin, comme le dit le président ukrainien Zelensky.

Les Russes qui peuvent prouver qu’ils se sont publiquement opposés à Poutine peuvent demander l’asile.

Les autres doivent savoir qu’ils ne sont pas les bienvenus pour voyager en Europe alors que leur pays massacre encore son voisin.

Nous devons tout faire pour les retourner contre leur dictateur meurtrier.

Têtes de bloc

La Grande-Bretagne est étouffée par une culture de l’obstructionnisme qui empêche tout ce qui se fait tout en cherchant simultanément à réguler nos vies et à écraser le plaisir.

Grâce aux NIMBY, nous ne pouvons pas construire suffisamment de maisons ou de centrales électriques, ni approuver un seul réservoir, ni extraire le gaz de schiste crucial pour notre sécurité énergétique.

Une nouvelle “étude” demande l’interdiction des publicités sur les jeux d’argent et du parrainage – ainsi que des contrôles intrusifs sur les comptes bancaires des parieurs Crédit : Getty – Contributeur

Les Lib Dems sont honteusement fiers de défendre tous les militants contre le progrès.

De même, à Whitehall, leurs âmes sœurs de la fonction publique libérale de gauche aiment contrecarrer toute idée radicale de changement.

Pendant ce temps, le même groupe complote de manière obsessionnelle pour dicter ce que les gens ordinaires peuvent manger et boire – et même s’il faut nous permettre un flottement inoffensif.

Une nouvelle “étude”, financée par votre argent, demande l’interdiction des publicités sur les jeux d’argent et du parrainage, ainsi que des contrôles intrusifs sur les comptes bancaires des parieurs.

Pourquoi? Parce qu’une proportion vraiment infime de la population, 0,2 % et en baisse, est dépendante.

Le nouveau Premier ministre doit définancer les ingérences de l’État nounou et affronter de front les NIMBY.

Ils paralysent tous la vie britannique.