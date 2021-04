Les logos BP sont vus dans une station-service BP essence et diesel au sud-est de Londres le 15 juin 2020.

LONDRES – Le géant britannique de l’énergie BP a annoncé mardi des bénéfices plus forts que prévu pour le premier trimestre, après une période de prix des matières premières plus élevés et de meilleures perspectives de demande.

Cela intervient alors que les majors pétrolières et gazières cherchent à prouver aux investisseurs qu’elles ont acquis une assise plus stable au milieu de la crise actuelle des coronavirus.

Le bénéfice au coût de remplacement sous-jacent de BP au premier trimestre, utilisé comme indicateur du bénéfice net, s’est établi à 2,6 $ milliard. Cela se compare à un bénéfice de 115 millions de dollars au quatrième trimestre et de 791 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020.

Les analystes de Refinitiv s’attendaient à ce que BP publie un bénéfice de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre.

Les actions de BP sont en hausse de plus de 16% depuis le début de l’année.

L’industrie pétrolière et gazière a été mise en chute libre l’année dernière alors que la pandémie de Covid-19 a coïncidé avec un choc de demande historique, la chute des prix des produits de base, l’évaporation des bénéfices, des réductions de valeur sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.

BP a annoncé sa première perte nette en une année complète en une décennie en 2020, la crise sanitaire mondiale ayant eu un lourd tribut sur ses opérations commerciales, le PDG Bernard Looney décrivant la période de 12 mois comme la «plus dure» de sa carrière.