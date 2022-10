Le géant de la technologie Tencent était l’entreprise la plus précieuse de Chine. Il a finalement perdu le titre – au profit d’une société d’alcool.

La valeur du géant chinois de la technologie Tencent a chuté à la valeur d’un géant chinois local de l’alcool.

Kweichow Moutai a dépassé ce qui était autrefois l’entreprise la plus valorisée de Chine en septembre.

C’est un signe supplémentaire de la perte de domination de Tencent et du résultat des restrictions imposées à l’industrie technologique.

Le règne de près de six ans de Tencent en tant que société la plus appréciée de Chine est peut-être terminé.

Jadis d’une valeur de près de 1 000 milliards de dollars, la valeur du géant du jeu et de l’Internet se situe désormais à moins de la moitié de sa valeur marchande maximale. Le 30 septembre, Tencent a perdu son statut d’entreprise la plus précieuse de Chine lorsque sa capitalisation boursière est tombée en dessous de celle du distillateur Kweichow Moutai, basé au Guizhou.

Cela signifie que sa valeur est passée de 950 milliards de dollars en janvier 2021 à environ 325 milliards de dollars en moins de 22 mois, par Bloomberg.

Mardi après-midi, Tencent a repris une légère avance sur Kweichow Moutai, avec une capitalisation boursière de 302,5 milliards de dollars à Les 300,1 milliards de dollars de Kweichow Moutai, selon les données de Bloomberg.

Kweichow Moutai est un nom familier en Chine. Son emblématique Moutai Baijiu est une liqueur ardente à 53 % d’alcool qui est couramment consommée lors des dîners d’affaires. La boisson a été célèbre servi à Richard Nixon lors de son voyage historique en Chine en 1972.

Les bénéfices du distillateur ont bondi de 19,1 % au cours des neuf derniers mois, ce qui groupe d’analyse Yicai Global attribué à une hausse des ventes dans les magasins physiques du distillateur et au succès de sa nouvelle plateforme de vente au détail en ligne, iMoutai.

De sévères restrictions imposées aux géants de la technologie ont sonné le glas des jours de gloire de Tencent

Cette valeur marchande de Kweichou Moutai pourrait même être comparée à celle de Tencent montre à quel point le géant de la technologie a chuté.

On pensait que le statut de star de Tencent avait été cimenté au milieu des années 2010 lorsque son application puissante, WeChat, est devenue la super application pour tous les services en ligne imaginables – des SMS et des appels vidéo aux jeux, aux réservations de restaurants, au covoiturage, à la livraison de nourriture et payer des factures.

La plate-forme de paiement intégrée de WeChat, WePay, n’a d’égal que Alipay d’Alibaba dans un pays où le paiement sans numéraire est si omniprésent que même les mendiants de Pékin utilisent demander la monnaie en affichant des codes QR sur des panneaux improvisés.

La descente rapide de Tencent est survenue moins d’un an après avoir affiché une capitalisation boursière de 950 milliards de dollars en janvier 2021, alors que sa valeur augmentait presque deux fois plus vite que celle de Tesla, selon Bloomberg. À l’époque, un autre mastodonte de la technologie, Alibaba, a vu sa fortune entachée et son plans historiques d’introduction en bourse ruinés quand la Chine l’a accusé de violer ses restrictions sur la formation de monopoles.

Les mesures réglementaires de Pékin sont également venues pour Tencent en 2021, lorsque le gouvernement chinois a introduit nouvelles règles antitrust entre les sociétés Internet et réprimé jeux vidéo pour les mineurs chinois.

En novembre, Tencent a été informé qu’il devrait recevoir l’approbation des régulateurs avant de publier de nouvelles applications ou d’envoyer des mises à jour aux appareils.

Cette volonté de freiner la croissance effrénée de l’industrie technologique chinoise vient directement du président Xi Jinping, qui a régulièrement promu “prospérité commune”, ou l’idée de redistribuer la richesse de la Chine au sein de la nation. En aoûtXi a salué les efforts de son gouvernement pour stopper la “croissance barbare” et “l’expansion irrationnelle” du secteur technologique.

Le dirigeant chinois n’a également montré aucune indication qu’il ait changé de position. Xi a exhorté la nécessité d’une “prospérité commune” lors de son discours à la conférence de presse de cette semaine Congrès du Parti communistequi a ouvert ses portes dimanche.

Xi devrait obtenir un troisième mandat et consolider sa position de leader suprême de la Chine lors de cette réunion historique.