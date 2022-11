Le géant de la technologie Meta annoncera des changements majeurs – WSJ – RT World News

L’entreprise devrait licencier des milliers d’employés en raison des pertes post-pandémiques et d’une augmentation des dépenses

Meta Platforms, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, envisage de licencier »plusieurs milliers» de ses employés, a rapporté dimanche le Wall Street Journal (WSJ), citant des sources.

Les premiers licenciements majeurs en 18 ans d’histoire de l’entreprise font suite à une forte baisse post-pandémique du cours de son action, à une concurrence plus forte sur le marché et à une augmentation des dépenses, a indiqué le journal.

Selon le WSJ, “Le nombre d’employés de Meta qui devraient perdre leur emploi pourrait être le plus important à ce jour dans une grande entreprise technologique.” Des sources du WSJ ont révélé que la direction de l’entreprise prévoyait d’annoncer la mauvaise nouvelle au personnel dès mercredi et avait déjà dit aux employés d’annuler les voyages non essentiels à partir de cette semaine.

Un porte-parole de Meta n’a pas commenté la question mais a fait référence à une déclaration d’octobre du PDG Mark Zuckerberg sur le “petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires» sur laquelle la société prévoit de se concentrer. À l’époque, Zuckerberg a clairement indiqué que si certaines équipes Meta se développeraient “significativement“, la plupart des autres”restera plat ou rétrécira » au cours de l’année prochaine.















En septembre, le WSJ a rapporté que Meta, qui a embauché plus de 40 000 personnes au cours des trois dernières années et compte plus de 87 000 employés, prévoyait de réduire ses dépenses d’au moins 10 %.

Le cours de l’action de la société a chuté de plus de 70 % cette année. Alors que la direction de Meta a cité la détérioration des tendances macroéconomiques comme cause principale, les investisseurs, selon le WSJ, “ont également été effrayés par ses dépenses et les menaces qui pèsent sur l’activité principale de l’entreprise dans les médias sociaux. »

Parmi les facteurs affectant négativement l’entreprise, le point de vente a répertorié la concurrence féroce de TikTok et des investissements de 15 milliards de dollars dans la plate-forme de réalité virtuelle Horizon Worlds qui, malgré la conviction de Zuckerberg en son importance pour l’avenir, a laissé les utilisateurs “en grande partie pas impressionné.”

Le géant de la technologie a également été frappé par une série de sanctions financières à l’échelle internationale. Le mois dernier, l’organisme de surveillance de la concurrence de Türkiye a condamné Meta à payer une amende de 18,63 millions de dollars, après avoir constaté que la fusion des données des utilisateurs de Facebook, WhatsApp et Instagram donnait à l’entreprise un avantage injuste dans la publicité.

Toujours en octobre, le service fédéral russe de surveillance financière a désigné Meta a “terroriste et extrémiste » organisme. Cela faisait suite à la décision d’un tribunal de Moscou en mars de qualifier l’entreprise d’organisation extrémiste.

Toutes les activités et tous les services de Meta, à l’exception de WhatsApp, ont été interdits en Russie après que la société américaine a été accusée d’avoir autorisé des discours de haine contre des ressortissants russes sur ses plateformes et d’avoir refusé de supprimer ce que Moscou considérait comme un faux contenu sur le conflit en Ukraine.

En hiver l’année dernière, un tribunal russe a imposé des sanctions à Meta, dépassant 40 milliards de roubles (plus de 526 millions de dollars au taux de janvier).

Meta a nié les allégations d’autorisation de la russophobie sur ses plateformes.