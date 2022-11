Le géant de la technologie Apple lié à une offre potentielle de Man Utd – médias

La société américaine et David Beckham font partie des prétendants pressentis pour rejoindre le club de Premier League

La récente révélation que Manchester United‘Les propriétaires de la famille Glazer, basée aux États-Unis, lancent des offres d’achat. On pense que le club a suscité l’intérêt de plusieurs riches prétendants potentiels, dont le géant de la technologie Apple, dans le cadre d’un accord qui pourrait faire de l’équipe la plus chère. franchise sportive sur la planète.

Les Glazers ont été des personnalités profondément impopulaires à Old Trafford pendant une grande partie de leur mandat de 17 ans et, le jour même où United a licencié l’attaquant Cristiano Ronaldo de son contrat, une déclaration a été publiée indiquant qu’ils envisageaient de nouveaux «alternatives stratégiques» qui pourrait impliquer une vente pure et simple du club de football.

“Comme nous l’avons annoncé hier, le conseil d’administration a suivi un processus et a décidé qu’il allait examiner différentes alternatives stratégiques – et c’est ce que nous faisons», a déclaré Avram Glazer à Sky News mercredi soir.

“On verra où ça nous mène.”

Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, parle pour la première fois depuis l’annonce que le club pourrait être mis en vente…👀 pic.twitter.com/1LJtQ1dlt4 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 24 novembre 2022

Reste à savoir si une vente est imminente ou non, mais il est clair que les Glazers‘ Cette annonce a attiré l’attention d’une multitude d’individus et d’organisations fortunés qui voient une opportunité dans l’acquisition de l’une des équipes de football les plus célèbres au monde.

Selon Samuel Luckhurst, qui est le rédacteur en chef de Manchester United pour le Manchester Evening News, Apple a engagé des personnalités au sein de son organisation pour explorer la possibilité d’une offre publique d’achat dans le cadre d’un accord potentiel qui devrait dépasser la vente de 4,25 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars). de Chelsea de Roman Abramovich et du groupe d’investissement Clearlake Capital.

D’autres devraient également suivre le mouvement. Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche du Royaume-Uni et un supporter de longue date des Red Devils, a exprimé son intérêt pour le club plus tôt cette année mais a été repoussé par les Glazers.

Ratcliffe a échoué avec une offre tardive pour acheter Chelsea il y a plusieurs mois.

Un autre magnat lié au club est le milliardaire Amancio Ortega, qui compte la chaîne de mode Zara parmi son empire financier et qui aurait dit à ses conseillers de prendre contact avec le club en vue d’une offre.

Une autre figure liée, peut-être plus à gauche, est David Beckham, l’ancienne star de Manchester United qui est propriétaire du club MLS Inter Miami et qui, selon le Financial Times, est prêt à faire partie d’un consortium d’enchérisseurs.