Le géant de la publicité IPG conseille aux marques de suspendre leurs dépenses sur Twitter

Le logo Twitter est visible sur un appareil mobile dans cette photo d’illustration à Varsovie, en Pologne, le 30 octobre 2022. Twitter perd ses utilisateurs les plus actifs selon les recherches effectuées par Reuters. Bien que les tweeters les plus percutants ne représentent que 10 % des utilisateurs mensuels, ils sont ensemble responsables de 90 % de tous les tweets et d’environ la moitié des revenus de l’entreprise.

Géant de la publicité Groupe Interpublic a recommandé aux clients de ses agences IPG Media Brands de suspendre toute publicité payante sur Twitter pendant au moins une semaine après l’acquisition du réseau de médias sociaux par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Selon une personne proche du dossier, l’entreprise dit à ses clients – qui peuvent indépendamment choisir de continuer à faire de la publicité sur Twitter – d’attendre des éclaircissements sur les plans de confiance et de sécurité du réseau social, et de voir si Musk sera en mesure d’empêcher Twitter de devenir, comme il l’appelait, un “paysage d’enfer libre pour tous”.

Certains des clients des agences comprennent CVS Pharmacie, Nintendo et Unilever . Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la recommandation.

Le contributeur de Morning Brew, Ryan Barwick, a rendu compte pour la première fois de la recommandation du géant de la publicité aux clients d’IPG Media Brands, citant un e-mail envoyé par MAGNA, une entreprise d’intelligence médiatique qui fait partie du groupe.

MAGNA aurait informé les clients dans cet e-mail que Twitter n’avait pas encore été en communication directe et claire avec chaque agence de marketing, et que “la situation actuelle est imprévisible et chaotique, et les mauvais acteurs et les comportements dangereux prospèrent dans un tel environnement”.

Vendredi, le constructeur automobile GM a déclaré à CNBC qu’il avait temporairement suspendu la publicité sur le service “pour comprendre la direction de la plate-forme sous leur nouveau propriétaire”.

L’expérience utilisateur sur Twitter subit déjà des changements importants quelques jours seulement après le rachat de Musk.

Au moment où Musk a conclu l’accord le 28 octobre, les tweets racistes et autres tweets haineux avaient commencé à affliger le réseau social à des niveaux beaucoup plus élevés que d’habitude, selon une étude du Institut de recherche sur la contagion du réseau et Dataminr, tel que rapporté par NPR. De mauvais acteurs sur certaines autres plateformes, notamment 4Chan, ont encouragé d’autres utilisateurs à publier et à amplifier des épithètes racistes et d’autres insultes désobligeantes sur Twitter, et le changement a fait fuir plusieurs utilisateurs célèbres et a inspiré un appel de la star de la NBA LeBron James.

Yoel Roth, responsable de la sécurité chez Twitter, a publié plusieurs fils de discussion sur Twitter pour discuter de la manière dont l’entreprise lutte contre cela. Lundi, Roth écrit sur Twitter“Nous avons fait des progrès mesurables, en supprimant plus de 1 500 comptes et en réduisant les impressions sur ce contenu à presque zéro.”

La semaine dernière, Musk a écrit que Twitter “formerait un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers” et a promis qu’il ne prendrait “aucune décision majeure en matière de contenu ni de rétablissement de compte” avant la réunion du conseil.

Bien qu’il n’ait pas encore révélé si un tel conseil a été créé, Twitter a récemment restauré toutes les fonctionnalités du compte d’un utilisateur auparavant restreint, Mark Finchem, qui est le candidat républicain au poste de secrétaire d’État en Arizona.

Finchem a personnellement appelé Musk à l’aide dans un tweet, et Musk a déclaré dans une réponse sur Twitter qu’il “étudiait” la question. Finchem a été un éminent 2020 négationniste et un législateur de l’État de l’Arizona. Le politicien a été vertement critiqué pour avoir partagé des clichés et des mèmes antisémites sur Twitter.

Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire.