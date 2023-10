Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de Puff Cannabis Un rendu de l’intérieur du nouveau siège social de Puff Cannabis à Troie, qui devrait ouvrir ses portes d’ici janvier 2024.

Basé au Michigan Le géant de la marijuana Puff Cannabis déménage son siège social de Madison Heights dans un bâtiment rénové de 20 000 pieds carrés à Troie « pour répondre à sa profonde croissance », a annoncé la société.

Le bâtiment situé au 1017 Naughton Dr. servira de siège social à la plus grande société de cannabis aux États-Unis, selon la société.

Puff Cannabis a été fondée en 2019 et compte 12 sites, avec des dispensaires à Hamtramck, Madison Heights, Utica, River Rouge, Centerline, Bay City, Kalamazoo, Oscoda, Traverse City, New Buffalo et Sturgis.

L’entreprise, qui a augmenté son chiffre d’affaires de 7,3 millions de dollars au cours de sa première année à 150 millions de dollars prévus en 2023, prévoit d’ouvrir cinq à dix nouveaux sites supplémentaires cette année.

“J’ai décidé que je voulais créer un environnement incroyable et unique pour nos employés, sans précédent dans l’industrie du cannabis”, a déclaré le président et fondateur de Puff Cannabis, Justin Elias, dans un communiqué. « L’espace sera un environnement moderne et amusant, en phase avec le style de vie Puff et l’impression que vous ressentez dans chacun de nos magasins de détail. L’espace de Troy est situé au centre et accessible aux principales autoroutes, ce qui nous permettra de desservir facilement nos 12 sites du Michigan et d’autres à venir.

Dans son nouveau siège social, Puff Cannabis double ses effectifs. Le bâtiment comprendra également un entrepôt de distribution de 8 000 pieds carrés pour la ligne de vêtements de l’entreprise et d’autres articles promotionnels.

Puff Cannabis dépense plus d’un million de dollars pour rénover le bâtiment d’un étage, qui devrait être utilisé d’ici janvier 2024.

Fidèle à sa philosophie respectueuse de l’environnement, l’entreprise affirme rénover en utilisant des matériaux verts, un éclairage économe en énergie et des panneaux solaires.

Le projet est dirigé par JV Design Group de Bloomfield Hills.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter